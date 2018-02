Madagascar: Beroroha - Un chef de « dahalo » abattu après avoir tué trois militaires

Ce 30 janvier, ce bandit tristement célèbre pour ses antécédents était à la tête d'une horde d'une dizaine d'individus qui a investi la commune. Durant l'attaque, les habitants n'ont pu rien faire car les malfaiteurs étaient bien armés et réputés comme étant les plus dangereux. Selon toujours les informations, leur chef était déjà impliqué dans les meurtres de trois éléments des Forces de l'ordre.

Le 30 janvier dernier, le chef des « dahalo » qui a semé la terreur dans cette commune et ses environs a été mis hors d'état de nuire. Selon les informations relayées par le correspondant de la Radio nationale Malagasy dans le district de Beroroha, ce bandit a été abattu lors d'un accrochage entre des membres du « fokonolona » appuyés par des éléments des Forces de l'ordre et des « dahalo » qui viennent de voler 20 bovidés dans le « fokontany » de Mandabe, dans le même district.

