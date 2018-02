Madagascar: « Zanak'i Betsileo » - Solidarité retrouvée

Une véritable démonstration de force. C'est ainsi que les observateurs considèrent la cérémonie de présentation de vœux des « Zanak'i Betsileo » qui s'est déroulée samedi dernier à l'hôtel « A&C » Ivato. Des milliers de natifs des cinq régions composant la province de Fianarantsoa, à savoir Vatovavy Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Amoron'i Mania, Ihorombe et Haute Matsiatra étaient présents à cet évènement qui s'est déroulé sous le signe d'une solidarité retrouvée.

En effet, le « Firaisan-kina », le « Fifankatiavana » et le « Fihavanana » étaient les mots d'ordre. De nombreux députés et sénateurs en l'occurrence les Riana Andriamandavy VII, Andriarilala Hery Germain, Ratongavelonanahary Modeste, Thierry Raveloson, Mananjara Andriambololona, Benja Urbain Andriantsizehena et consorts, tous les maires élus au niveau des cinq régions de ladite province, ou enfin presque, d'anciens et actuels chefs de Région, des chefs Districts, des préfets et des directeurs au niveau de différents ministères, ainsi que des chefs d'Eglise, des « olobe » et des chefs traditionnels ont assisté à la cérémonie. Pour ne citer que les André Rasolo, Maître Samuel Rakotonandrasana, Docteur Frédéric et Docteur Joseph Randriamiharisoa de la mouvance Zafy.

A noter également la présence du président du « Conseil du Fampihavanana Malagasy », Maka Alphonse, de l'ancien Co-directeur de la Force d'Intervention Spéciale (FIS), le Colonel Charles Andrianasoavina et du candidat à la prochaine élection présidentielle, le Pasteur Mailhol André Dieu-Donné, mais aussi du candidat malheureux de la dernière course à la Magistrature suprême, Randriamampionona Joseph Martin (Dadafara), l'ex-député Faharo Ratsimbalison, ainsi que l'ancien ministre de la Sécurité Publique du temps de la Transition, le Contrôleur Général de Police Rakotomihantarizaka Organès.

Visée politique. En effet, toutes les tendances politiques sans exception, étaient représentées au « A&C Palace » lors de cette cérémonie de vœux des « Zanak'i Betsileo ». Pouvoir et opposition se sont retrouvés dans une ambiance familiale et bon enfant. « Cette organisation n'a aucune visée, ni couleur politique. Nous préférons mettre à l'avant la culture du pays Betsileo engendrée notamment par la solidarité et le 'Fihavanana' », a déclaré le Vice-président du Sénat Riana Andriamandavy VII qui n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit de tous les natifs de la province de Fianarantsoa, pour se donner la main en vue d'apporter le développement au niveau de cette province qui accuse toujours un retard considérable bien malgré les ressources et les richesses dont elle dispose. Et ce, même si les Betsileo sont connus et reconnus par leurs potentiels humains et intellectuels. A noter toutefois l'absence remarquable et très remarquée de tous les membres du gouvernement issus de la province de Fianarantsoa.

Les Andriamosarisoa Jean Anicet, Rasoazananera Marie Monique, Rakotomamonjy Neypatraiky, Beboarimisa Ralava, Tazafy Armand et Toto Raharimalala Lydia ont brillé par leur absence, même si selon les organisateurs, ils ont bien reçu leur carton d'invitation pour cet évènement. Reste à savoir si face aux rumeurs sur un éventuel remaniement gouvernemental, ces ministres « Zanak'i Betsileo » ont délibérément boycotté la cérémonie.