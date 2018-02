Madagascar: Carburant - Un marché d'un milliard de litres par an

D'après les spécialistes du secteur, le marché à Madagascar est encore de petite taille par rapport à ceux des autres pays, alors qu'il faut beaucoup d'investissement pour opérer dans ce secteur d'activité. Avec 1 million de mètres cube par an, très peu d'opérateurs pétroliers se manifestent. Cependant, ce chiffre progresse de 4% à 6% par an, d'après les informations fournies.

Mais on ne pourra pas garder cette stabilité assez longtemps car les écarts se creusent entre les prix véritables et les prix appliqués. Si on se réfère aux statistiques, Madagascar est le 83e pays ayant les prix à la pompe les moins élevés, sur 166 pays », a-t-elle indiqué. En d'autres termes, il est fort probable que les prix à la pompe connaitront encore une hausse ... considérable pour les prochains mois à venir.

