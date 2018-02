Madagascar: Natation - Février et mars, deux mois décisifs !

« Le championnat de Madagascar en petit bassin aura lieu les 24 et 25 février à la piscine de l'ESCA. Les tests de classement des benjamins y seront au rendez-vous. Quant aux derniers jours du mois de mars, ce sera une compétition 3 en 1. Il y aura les championnats des jeunes, les tests de classement et le championnat de Madagascar OPEN sur bassin de 50m »

« Les sportifs malgaches sont toujours victimes des choix. La difficulté de concilier sports et études étant indispensables s'impose toujours. Mais on n'arrive jamais à les concilier à Madagascar. Donc c'est une question de choix ... Cela se passe toujours ainsi dans notre pays. Ce n'est pas étonnant. C'est triste... La fédération laisse le choix libre aux nageurs présélectionnés. S'ils désistent, les deux meilleurs remontent et ainsi de suite... Les études sont là mais ces 4 mois en Chine aussi s'avèrent des expériences capitales ».

