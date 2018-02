Madagascar: Fondation Siteny - Trois meilleures élèves de Toliara à l'ONU

Elles ont quitté Madagascar le 26 janvier. Il leur reste donc quelques jours pour découvrir les Etats-Unis.

Elles, Onja, Saroy et Emma, trois meilleures élèves de Toliara (lors du dernier examen de baccalauréat) que la Fondation Siteny a récompensées. Pendant les dix jours qu'elles y ont déjà passés, elles ont pu visiter des sites historiques et des endroits touristiques qui font la réputation des Etats-Unis. Onja, Saroy et Emma ont même eu le privilège d'accéder dans la grande salle de l'Assemblée Générale de l'Onu à New York, où on leur a expliqué le fonctionnement de cette plus grande organisation internationale.

50 autres primés. Hier à Toliara, 50 autres meilleurs élèves ont été primés par la Fondation Siteny. Selon le député de Toliara I Siteny Randrianasoloniaiko, ces primes visent à encourager les élèves qui ont brillé pendant le premier trimestre à faire beaucoup mieux. Un grand spectacle qui a réuni une foule immense, a été organisé hier au bord de la mer à Toliara pour la remise des primes à ces 50 autres meilleurs élèves.