Afrique: Forum africain pour la résilience - La BAD organise la 2è édition du 8 au 9 février à Abidjan

Plus de 300 personnes sont attendues du 8 au 9 février 2018 à la salle de conférences du Centre de commerce international d'Abidjan (CCIA) pour assister à la deuxième édition du Forum africain pour la résilience qui a pour thème principal « Renforcer la résilience des populations au bas de la pyramide », annonce la Banque africaine de développement (BAD), organisatrice de l'événement, dans un communiqué.

Les travaux, qui se dérouleront en plénières et sessions parallèles, permettront aux participants, parmi lesquels des ministres, des représentants d'organisations nationales et internationales, des figures de la société civile ainsi que des universitaires et des personnalités du secteur privé, de débattre des moyens d'accélérer la mise en œuvre des cinq priorités stratégiques de la Banque africaine de développement dites High 5, révèle la Bad.

Selon le communiqué, les participants discuteront également des modalités opérationnelles pour une meilleure assistance aux communautés, notamment les plus vulnérables, afin de renforcer leur résilience. A cet effet, ils mettront l'accent sur le partage des connaissances, l'impact de l'exclusion, le retour d'expériences d'intervention auprès des communautés en vue de mieux préparer les actions à venir.

En tant que plate-forme de partage d'expériences, poursuit le texte, la deuxième édition du Forum africain pour la résilience contribuera à fournir aux états et aux participants des opportunités pour établir des partenariats efficaces et échanger sur des mécanismes de financement innovants et durables en faveur du renforcement de la résilience des populations au bas de la pyramide sociale.

Elle permettra également de discuter du rôle de la politique publique pour soutenir les interventions au niveau communautaire dans les situations de fragilité.

La principale nouveauté de l'édition 2018 du forum, souligne la Banque, sera l'exposition de solutions innovantes et pertinentes contribuant à la mise en œuvre des High 5 au niveau communautaire. Une quinzaine d'entreprises et de start-up présenteront leurs produits testés et disponibles sur le marché de la sous-région.

Lors de la première édition tenue l'année dernière, le président de la Bad, Akinwumi Adesina, avait lancé un appel à des partenariats novateurs impliquant le secteur privé, pour répondre aux situations de fragilité que connaît le continent. Akinwumi Adesina avait notamment soulevé la question de la fragilité des jeunes.

Sur les quelque 420 millions de jeunes en Afrique, faisait-il alors remarquer, un tiers sont sans emploi et découragés, un autre tiers occupe des emplois précaires et seulement un sur six reçoit un salaire suffisant pour vivre. « Il n'est pas possible d'imaginer une Afrique résiliente avec des centaines de millions de jeunes sans emploi », a-t-il affirmé.

« C'est la raison pour laquelle nous avons lancé la Stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique qui créera 25 millions d'emplois et touchera plus de 50 millions d'Africains d'ici 2025, en concentrant notamment nos efforts sur ceux se trouvant dans une situation de fragilité. », avait souligné le patron de la banque.