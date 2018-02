Cote d'Ivoire: Maintien de la Paix - Les FACI se forment aux modules de base de l'ONU

Débuté le 22 janvier 2018, le séminaire de formation de base aux Modules Onu au profit des personnels des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), en attente d'être déployés sur le théâtre des Opérations de soutien à la paix des nations unies, a pris fin le 2 février 2018, au Camp d'Anonkoua-Kouté (AK-Camp).

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du colonel Kouamé Allah Joseph, chef du Bureau opérations de l'Etat-major général des armées, représentant le général de division Lassina Doumbia, chef d'Etat-major général adjoint des armées, du lieutenant-colonel Koffi Célestin, chef de corps du 1er Bataillon pilote projetable (Bpp), des experts-formateurs et des représentants de la « Fondation Konrad Adenauer ».

Ouvrant la série des allocutions, le directeur du programme de sécurité de la « Fondation Konrad Adenauer », M. Tinko Weibezahl, s'est réjoui de la parfaite réussite de ce séminaire de formation.

« La participation aux Opérations de maintien de la paix des nations unies, en raison des exigences qui y sont attachées, favoriseront une professionnalisation accrue des Faci », a-t-il indiqué avant la remise symbolique des certificats de fin de formation à quelques stagiaires.

Pour le lieutenant-colonel Koffi Célestin, chef de corps du 1er Bataillon pilote projetable (Bpp), l'organisation de cette session de formation traduit de façon concrète, la volonté de la Fondation, de soutenir l'engagement des contingents ivoiriens appelés à participer aux Opérations de soutien à la paix dans le monde.

« En dix jours, ce sont au total 1004 hommes et femmes, dont 854 du 1er Bpp et 150 de la Compagnie de protection Minusma montante qui ont gracieusement bénéficié de cette session de formation », s'est félicité le chef de corps du 1er BPP. Il en a profité pour remettre le fanion du Bataillon aux formateurs en souvenir de leur passage à AK-Camp.

L'occasion a été pour le colonel Kouamé Allah Joseph de témoigner toute la gratitude de la haute hiérarchie militaire des Faci, à l'endroit de la « Fondation Konrad Adenauer » et aux formateurs.

« Vous vous êtes aujourd'hui familiarisés aux modules de bases des Nations unies. Toutes choses qui vous permettront de rayonner et de représenter dignement le drapeau national en opérations de maintien de la paix », a-t-il rappelé aux stagiaires avant de déclarer close la session de formation.

Ce sont au total huit (8) modules de base portant sur les « Généralités sur les Opérations de maintien de la paix des Nations unies », « l'Ethique et la déontologie du soldat de la paix », « les Règles d'engagement et les directives d'usage de la force », « Les Contextes politique et sécuritaire malien et centrafricain », « Droits de l'Homme, prévention des abus sexuels et protection des personnes vulnérables », « les Cultures malienne et centrafricaine, les mandats de la Minusma et Minusca », « la Dimension genre dans les OMP », « la Coopération civilo-militaire ».

Ces modules ont été dispensés aux personnels de la Compagnie de protection montante dans le cadre de la Minusma et à ceux du 1er Bataillon pilote projetable en attente d'un déploiement dans le courant de l'année 2018, conformément à l'engagement pris par l'Etat de Côte d'Ivoire, à contribuer aux Opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Pour rappel, La « Fondation Konrad Adenauer », chargée de cette formation est une fondation politique allemande, proche du parti chrétien-démocrate, le parti de la Chancelière Angela Merkel. Son budget est financé par les ressources publiques logées au ministère de la Coopération.

Le programme de sécurité dirigé par M. Tinko Weibezahl se consacre à accompagner en Afrique subsaharienne, la formation civique et morale des hommes en armes (militaires, gendarmes et policiers) et accompagnent les décideurs politiques dans la mise en œuvre des réformes du secteur de la sécurité.

L'objectif étant que les politiques de sécurité mises en œuvre dans les différents Etats soient le plus consensuelles possibles, en privilégiant le dialogue entre les acteurs.