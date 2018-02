Sénégal: Frédérique Vidal - «J'ai trouvé de très bons laboratoires à l'ISRA»

Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation a effectué samedi dernier une visite de travail à l'Institut sénégalais de recherche agricole (Isra).

Celle-ci, en marge d'importantes conventions signées avec son homologue sénégalais Mary Teuw Niane, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

A l'Isra, après un tour d'horizon des différents laboratoires fonctionnels aux normes, suivis d'explications sur le comment des travaux de recherche ont-ils mené à l'audit de l'institut (Isra), la ministre française de l'enseignement supérieur... livre ses impressions: «J'ai trouvé de très bons laboratoires à même de répondre aux attentes de recherche pour une agriculture résiliente aux changements climatiques et à une meilleure qualité des produits de consommation», déclare-t-elle, à sa sortie de la visite.

«J'ai trouvé un vrai campus de recherche, de formation, et d'innovation, qui répond aux normes de la recherche scientifique international pour faire face aux enjeux de se nourrir et nourrir les populations au mieux d'une part et d'autre part préserver le défi la nature.

Bref, je suis satisfaite de l'environnement offrant le meilleur cadre de formation, de recherche pour les étudiants en master, les doctorants pour servir nos sociétés», a-t-elle clairement dit.

Un bel exemple de partenariat pour la recherche agricole

Jean pierre Moatti, directeur général de l'Institut de recherche pour le développement (Ird) s'est dit très satisfait de la visite Madame Vidal: «Je suis là, depuis bientôt trois ans et j'avoue que c'est la meilleure visite ministérielle que j'ai effectuée.

Ceci, illustre bien ce que nous appelons le partenariat scientifique équitable, la co-construction de programme de recherche entre l'Institut de recherche pour le développement (Ird), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).

Donc, c'est un véritable lien de la recherche fondamentale, de l'apport des connaissances et des applications pour bénéficier le développement durable du pays», a-t-il magnifié.

Quant à Sylvie Lewicki, directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest - zone sèche du Cirad, elle dira : «Nous sommes contents de montrer au ministre tout le travail de coordination fait à la base pour impulser la recherche scientifique, fer de lance d'un développement harmonieux et durable».

La synergie d'instituts de la recherche saluée

Alioune Fall, Dg Isra, à son tour de magnifier la coopération entre la France et la Sénégal dans le domaine de la recherche agricole: «Nous sommes convaincus qu'à nous seuls, nous ne serions faire grand chose et l'exemple de cette belle coopération nous donne satisfaction et nous rassure.

Une belle synergie se développe entre l'Isra, l'Ird, le Cirad, et l'Ucad pour congédier les enjeux et défis en matière de recherche agricole, toute la stratégie du Pse», a déclaré M. Fall.