Sénégal: Ligue 1 (11e journée) - Génération foot prend de l'altitude, le préfet de Fatick annule Diambars-Uso

Les Ouakamois restent donc scotcher à la 15e place (0 point) et dans la zone rouge en compagnie de Guédiawaye Fc (14e, 2 points) et Diambars (13e, 4 points).

Du coup, il conserve toujours sa troisième place avece 18 points au compteur. Il faut souligner que la 11e journée n'est pas allée jusqu'au bout. Elle a été pour le moins plombée par la non tenue du match entre Diambars et l'Us Ouakam.

Avec 26 points, à leurs compteurs, les pensionnaires du centre de Deni Biram Ndao prennent un peu plus de l'altitude en portant à six points son avance sur son dauphin, l'As Douanes.

Les Académiciens se sont imposés sur la plus petite des marques (1-0). Cheikh Tidiane Sabaly qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 65e minute de jeu. Un score étriqué qui maintient encore les Académiciens à la tête du classement.

