Sénégal: La Ld investit les collectivites de base

La Ligue démocratique fait face à d'énormes défis et enjeux. Cette année, elle doit organiser son congrès national, procéder aux renouvellements de ses instances et préparer les élections de 2019. Qui plus est, elle doit trouver une solution à la saignée dans ses rangs avec notamment la « LD Debout » née de ses flancs.

Son secrétaire général national par intérim Nicolas N'diaye a effectué une tournée dans la région de Sédhiou pour exhorter les militants à « rester vigilants et renforcer l'unité au sein du parti »

La ligue démocratique, membre de la mouvance présidentielle, renforce ses bases à Sédhiou. En tournée de mobilisation et de diagnostic en vue des prochaines échéances électorales, Nicolas Ndiaye son secrétaire général national par intérim et député à l'Assemblée nationale rend compte de cette option de proximité par « la volonté d'expliquer la vie de notre parti car comme vous le savez, le parti connait quelques remous.

Il y a des dissidents qui se font appeler « La LD Debout » et nous voulons informer les militants des sections et des fédérations sur les tenants et aboutissants de ce mouvement.

La deuxième raison, c'est qu'il y aura une élection nationale et ce n'est pas de Dakar qu'il faut dire à la commune de Diendé, de Djirédji ou ailleurs qu'il faut faire ceci ou cela. Ce sont les militants de ces collectivités qui vont déterminer ce qu'ils vont faire », a déclaré Nicolas N'diaye.

Et de poursuivre sur l'élan de dynamisme attendu des militants : « nous allons organiser le congrès de notre parti, évaluer nos forces et faiblesses. Cela permettra de tracer les grandes lignes de notre parti pour les cinq prochaines années ».

Au sujet des dissidences qui minent leur formation politique avec la naissance de leurs flancs de la « LD Debout », Nicolas Ndiaye minimise mais il appelle tout de même les frondeurs à réintégrer les rangs.

«Ces camarades se sont égarés et nous voulons les convaincre. Ils se sont trompés et nous leur tendons une main fraternelle pour qu'ils reviennent dans nos rangs et travailler avec nous dans l'unité ».

Lui emboitant le pas, Karamo Maria le secrétaire général de la fédération de la Ligue démocratique de Sédhiou ajoutera que le parti se porte très bien à Sédhiou.

« Ici, à Sédhiou, nous travaillons dans une parfaite harmonie. Il n'y a aucune dissidence à Sédhiou et nous travaillons en parfaite intelligence avec nos compagnons de Bennoo Bokk Yaakaar.

Les mouvements de jeunesse et de femmes ainsi que les personnes du troisième âge sont toujours à nos côtés pour le progrès de la Ligue démocratique ».

Au nom des mouvements de femmes, Mme Fatou Diallo a rassuré que la LD se porte à merveille dans la région de Sédhiou et avec le Bennoo Bokk Yaakaar, dit-elle, ils vont conserver le leadership crédité par une large victoire à la prochaine élection présidentielle de 2019.