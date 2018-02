Cote d'Ivoire: Roman biographique - Serge Beynaud à livre ouvert !

Entre clashes, buzz, vie sentimentale et une carrière musicale ascendante en près d'une décennie, Constant Guéi livre Serge Beynaud, artiste-musicien, compositeur-arrangeur, figure de proue du coupé-décalé. Dans un ouvrage aussi inattendu que révélateur.

« Serge Beynaud, Mélodies d'une vie » qui vient de paraître sous les presses des Editions Matrice, est un roman biographique qui sonne comme un chorus répondant en écho à un artiste qui veut donner du coffre à sa carrière dans un microcosme du mouvement coupé-décalé où l'approximation et l'improvisation sont le lot quotidien des acteurs et où les frasques des stars prennent le pas sur l'édification d'un professionnalisme de bon aloi.

Constant Guéi, n'écrit-il pas lui-même : « L'artiste Beynaud a toujours su surmonter les difficultés et coups bas dans le milieu du showbiz. Il reste plus que jamais débout ».

Pourquoi le choix du roman biographique ? Quelles différences entre le roman autobiographique et le roman biographique ? Le roman autobiographique est un genre littéraire issu de l'autobiographie ainsi que du roman-mémoires.

Le sujet est un personnage de fiction dont la vie, narrée à la première personne du singulier, est assez fortement inspirée par la vie de l'auteur. À la différence du roman-mémoires, il y a identité de l'auteur et du narrateur.

Le roman biographique est un genre de roman qui fournit un compte rendu fictif de la vie d'une personne contemporaine ou historique. Ce genre de roman se concentre sur les expériences vécues par une personne au cours de sa vie, les personnes rencontrées et les incidents survenus.

Comme dans les autres formes de fiction historique, les détails sont souvent découpés ou réinventés pour répondre aux besoins artistiques du roman.

Avec Constant Guéi, la vie et l'œuvre de Beynaud sont coupées, découpées, recoupées, dans un style décalé, mais ô combien à propos pour épouser l'assentiment du public sous la forme romanesque, en 154 pages dont certaines illustrées.

Serge Beynaud, surnommé « L'arrangeur sexinini » et anciennement « Le mannequin des arrangeurs », de son vrai nom Guy Serge Beynaud, (né le 19 septembre 1987 à Yopougon, Abidjan), est considéré par beaucoup comme un arrangeur musical (sur) doué, et chanteur d'Afro-pop, et est très respecté dans le milieu du coupé-décalé.

En 2007, il est remarqué par Douk Saga qui l'appelle pour participer à leur composition. En 2009, il décide de lancer sa carrière musicale en tant que chanteur. Serge Beynaud est aujourd'hui l'un des poids lourd du coupé-décalé. Il affiche à son palmarès de nombreuses distinctions et prix.

A 44 ans, Constant Guéi, signe sa 2e œuvre littéraire avec cette biographie romancée. Ce journaliste, animateur et opérateur culturel qui a fait ses classes dans plusieurs radios et journaux dont le prestigieux mensuel « Life Magazine », est aussi le promoteur du cercle des amis de la pensée (Cap) qui s'érige comme un mouvement de libres penseurs entre philosophie et action pour promouvoir la culture sous toutes ses coutures.