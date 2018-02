Congo-Kinshasa: Monseigneur Jean-Pierre Tafunga - «Nous avons le devoir et la responsabilité de respecter et faire respecter la vie des autres»

Au moins 23 personnes sont mortes et 12 ont été blessées gravement dans le nord-est de la… Plus »

Il a pour cela appelé au respect de la vie des autres. Présent à cet office religieux, le président de la CENCO Monseigneur Marcel Utembi qui a adressé ses félicitations à l'archevêque de Lubumbashi, a appelé les jeunes et les chrétiens catholiques laïcs à être au service de la justice, de la réconciliation et de la paix.

Devant des milliers des fidèles, des dizaines de prêtres et politiques dont le vice-premier et ministre de l'intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazany Shadari, le prélat a fait savoir à l'assistance que « l'Eglise a le devoir de procurer aux autres la paix, de protéger la vie, de la soutenir et de la rendre belle afin qu'elle garde sa valeur aux yeux de Dieu ».

«Nous avons le devoir et la responsabilité de respecter et de faire respecter la vie des autres », a dit dans son homélie dimanche 5 février l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Il s'exprimait au Stade Mazembe, à Lubumbashi, à l'occasion de la célébration eucharistique du vingt-cinquième anniversaire de son épiscopat.

