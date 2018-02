Sénégal: Sédhiou - Célébration de la fête patronale de la paroisse Saint Jean

Quand l'utile côtoie l'agréable, pour donner corps à une ambiance de sublime convivialité, l'on ne s'en porte que mieux. Et, quoi de mieux que la paix pour baliser la voie de l'émergence et du développement durable.

Les fidèles chrétiens ont aussi eu une pensée pieuse pour les victimes de la tuerie de Boffa-Bayotte et ont appelé les acteurs de tous bords à faire montre de tolérance, de réconciliation et d'amour du prochain pour une paix définitive en Casamance.

Et, en choisissant les sérères, c'est aussi une manière de faire découvrir la culture sérère. Nous voulons que ce soit une question de fraternité et de communion».

La fête patronale consacre l'église Saint Jean l'évangélique dont le nom est conféré à la paroisse de Sédhiou. L'édition 2018 a parrainé la communauté sérère et, dans leur esprit, ces festivités marquent la symbolique du raffermissement des relations humaines au travers de la culture et de la croyance religieuse.

