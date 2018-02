Togo: Trois nouveaux jours de grève annoncés par la CSET

Trois nouveaux jours de grève dans le secteur de l'éducation au Togo. C'est ce qu'élèves, parents et autres acteurs de ce secteur doivent subir cette nouvelle semaine.

Selon un communiqué signé du Coordonnateur de la CSET (Coordination des Syndicats de l'Education du Togo) et un courrier adressé aux ministres des Enseignements Primaire, Secondaire et de la Formation professionnelle, et en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle, ce 05 Février 2018, les « camarades enseignants, chefs d'établissements et inspecteurs sont invités à une cessation de travail les 07, 08 et 09 Février prochains pour exiger de donner priorité à la question des primes et indemnités ».

Ceci est la décision prise à l'issue des échanges lors des AG synchronisées tenues sur toute l'étendue du territoire national le 03 Février 2018.

Pour Atsou Atcha et ses camarades de lutte pour la cause des enseignants togolais, on peut en déduire de ce qui a lieu actuellement « qu'il y a une volonté de faire perdurer la crise dans l'éducation en reléguant au dernier rang cette question prioritaire » des primes et indemnités.

En tout cas, promettent-ils, « cette question doit être achevée en un temps record afin d'apporter l'accalmie et de permettre d'aborder les autres questions dans la sérénité » au sein du cadre mis en place par le Premier ministre Sélom Komi Klassou ; cadre qui a démarré ses réunions de travail le 30 Janvier dernier.

Aussi, pouvait-on lire dans le communiqué, « ce mot d'ordre sera suspendu si la question des primes et indemnités trouvait une solution acceptable par tous ».

Comme quoi, l'éducation togolaise reste toujours en zone de turbulence et fait planer des doutes sur un bon achèvement de l'année scolaire en cours.

Puisque déjà le premier trimestre a été perturbé de bout en bout par des grèves à répétition et que le second, un mois après son démarrage, n'envoie pas de bons signaux.