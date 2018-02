Togo: Le NET salue déjà cette avancée et en appelle à la sincérité des acteurs

Il « exhorte en conséquence les acteurs politiques à saisir cette occasion en vue de sortir notre pays de la situation actuelle » et « le gouvernement à prioriser les mesures d'apaisement les plus urgentes en vue d'assainir et faciliter le climat du prochain dialogue ».

Le parti de Gerry Taama, loin de s'arrêter à une revendication de la paternité de la position prise par les médiateurs, les ministres Ghanéen Albert Kan-Daapah et Guinéen Tibou Kamara le jeudi 01 février dernier, en annonçant le dialogue inter-togolais pour le 15 Février prochain, est très satisfait de « cette avancée et en félicite les acteurs ».

