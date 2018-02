Tunisie: L'Etoile et l'Espérance cartonnent

Revenons à présent au leader et à son dauphin. L'Etoile Sportive du Sahel a réussi un retour en force. Invaincue lors de la phase aller, l'équipe phare du Sahel n'a pas fait de détail devant la lanterne rouge, Menzel Témime.

Les internationaux de l'ESS n'ont pas lésiné sur les moyens pour mettre l'USTémimienne hors d'état de nuire dès la première période de jeu. L'Etoile a ainsi débuté sur les chapeaux de roues pour prendre un écart considérable au score et terminer le premier half par 21 buts à 10. Dès lors, il n'y avait plus d'opposition et les coéquipiers de Majed Hamza ont fait cavalier seul.

Le score final se passe de tout commentaire (41-24). Idem pour l'Espérance Sportive de Tunis qui a tenu à annoncer la couleur en infligeant une lourde défaite au promu, le CS Hiboun. Comme le leader étoilé, l'Espérance a tué le match dès la mi-temps initiale en regagnant les vestiaires avec un écart de 10 buts (17-7). La seconde période de jeu a été bien gérée par les «Sang et Or».

Difficile pour le CA

Le second dauphin, le Club Africain, en l'occurrence, a connu des sueurs froides face à Béni Khiar. Le match a été âprement disputé par les deux équipes. Les Clubistes ne s'attendaient sans doute pas à une telle opposition. Si bien qu'ils ont eu de la peine à prendre deux buts d'avance avant le repos (12-10). Les coéquipiers de Makrem Missaoui garderont cette avance jusqu'aux dernières minutes du match avant que Béni Khar ne réduise la note à un but de différence au coup de sifflet final. El Makarem de Mahdia a été également le bénéficiaire du jour. Les Mahdois ont battu l'ASTéboulba dans son fief, bien qu'ils étaient menés à la mi-temps par un petit but d'écart (13-12). La reprise a été donc favorable à El Makarem et ses joueurs qui ont su mener leur barque à bon port (25-21).

Les deux dernières rencontres entre respectivement l'ASHammamet et Sakiet Ezzit d'une part et Jammel et le SCMoknine d'autre part n'ont pas livré de vainqueur. Cela ne fait pas l'affaire de l'ASH qui demeure en position de relégable.

Résultats

ESS-USTé 41-24

AST-EMM 21-25

ASH-CSSE 26-26

CA-EBSBK 23-22

EST-CSH 37-19

CHBJ-SCM 23-23

Classement Pts J

1) Etoile S. Sahel 36 12

2) Espérance S. Tunis 30 12

3) Club Africain 29 12

4) A.S. Téboulba 27 12

-) E.M. Mahdia 27 12

6) C.S.H.B. Jammel 24 12

7) C.S. Sakiet Ezzit 23 12

8) C.S. Moknine 21 12

-) E.B.S. Béni Khiar 21 12

10) C.S. Hiboun 20 12

11) A.S. Hammamet 14 12

-) U.S. Témimienne 14 12