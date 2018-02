Tunisie: Nejib GHOMMIDH, ancien footballeur international - «Une opération financière juteuse»

Pour les uns, c'est une façon de se relancer intelligemment.

Ils ont trouvé un compromis pour élargir leurs horizons.

Sauf qu'à la fin, ils doivent avant tout franchir un cap et ne pas seulement penser à monnayer leur talent au plus offrant.

Chercher un ou deux contre-exemples dans ce cas d'espèce.

Vous n'en trouverez pas ! Aucun joueur tunisien n'est revenu du Golfe pour intégrer une Ligue européenne. Durant un temps, le football saoudien, à titre d'exemple, s'est montré frileux vis-à-vis des footballeurs tunisiens, et ce, à l'exception de quelques joueurs de l'épopée de 1978 qui voulaient arrondir leur épargne après avoir rendu de bons et loyaux service à la patrie en Argentine.

Maintenant, en Tunisie, le débat est lancé. Ont-ils opté pour le bon plan de carrière ou ont-ils tranché à la hâte tout simplement ?

J'espère franchement que ce mouvement ou plutôt cette pulsion sera couronnée du succès escompté. Mais il faut forcément émettre des doutes et avoir des réserves sans pour autant se confiner dans le pessimisme. Pour aborder les autres paramètres qui conduisent nos joueurs à s'expatrier. Bien sûr, il y a peut-être une fiscalité ultra avantageuse. Pour attirer nos talents, et outre le contrat alléchant en lui-même, les pays du Golfe peuvent mettre en avant un taux d'imposition ultra compétitif, sachant que chez nous, à l'avenir, nos joueurs seront taxés comme tout contribuable. Quant aux exilés actuels, même s'ils pensent avant tout à leur plan de carrière, au-delà du projet sportif souvent vanté, c'est le projet financier turc qui les fait rêver. En clair, du point de vue des joueurs, ils vont gagner plus que ce qu'ils avaient en Tunisie. Bref, les clubs de la Péninsule arabique paient des salaires plus concurrentiels que la Ligue 1. Dommage toutefois que le must de nos joueurs abandonne quelque peu l'ambition de faire partie du ghota des écuries européennes un jour».

«La diplomatie par le football»

«Un autre aspect doit être analysé dans ce cas d'exode massif de nos meilleurs joueurs vers le Golfe. Je constate à titre d'exemple que pour le cas de l'Arabie Saoudite, il y a vraisemblablement un fort soutien politique à la diplomatie par le football. Ces pays où le football est en plein essor ont une sorte de soif de reconnaissance internationale par le football.

Et c'est dire combien l'envolée des joueurs tunisiens au Golfe pourrait se prolonger dans les années à venir, même si elle connaîtra un jour une stagnation. Non, ce n'est pas un phénomène ponctuel. Si l'on voit le bon côté des choses, cela reflète parfois la bonne santé de la formation à la tunisienne. Bref, on reconnaît notre savoir-faire en la matière. On le voit à travers les résultats de nos équipes en compétition continentale d'ailleurs.

Sauf qu'au final, il y a surtout des raisons économiques à ces départs. Ce faisant, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a deux sortes d'expatriation. Il faut faire la distinction entre la migration descendante et l'ascendante. Pour résumer : d'une part, les joueurs moyens en quête d'un meilleur emploi; de l'autre, les bons en quête d'un meilleur plan de carrière. Pour des raisons diamétralement opposées, ils choisiront une deuxième terre d'asile assez prisée, soit pour se relancer, soit pour monter en grade.

Vous savez, globalement, pour le gros du contingent des expatriés au Moyen Orient, ce n'est pas tout noir ou tout blanc.

On ne peut avoir une vision manichéenne. Cela peut être quelque chose de réjouissant dans un contexte où les clubs tunisiens n'ont pas les moyens de retenir leurs meilleurs joueurs. C'est un bon indice de santé pour la formation tunisienne.

Après, on peut avoir un point de vue inverse et se dire qu'il y aurait plus de spectacle si les joueurs avaient le temps de mûrir ici, chez nous. Mais bon, l'on peut spéculer à l'envi à ce propos.

Entre les joueurs en fin de contrat, les transferts inévitables, la donne économique et la tendance à l'austérité, c'est le projet financier qui déterminera tout d'abord la destination prisée.

Au final, c'est la ruée vers l'or!».