Tunisie: Pour quelques dollars de plus...

Ils préfèrent l'argent

Avant d'en venir aux Ferjani Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Amine Ben Amor, Hichem Essifi et autres, on évoquera le cas de Youssef Msakni. Il est sans doute le premier footballeur professionnel tunisien à ouvrir la voie du Golfe. Bourré de talent, la pépite tunisienne a atterri au Qatar où il a fait fortune. En contrepartie, il n'a rien gagné sur le plan sportif. On aurait franchement préféré le voir à l'œuvre dans un championnat européen, tellement ses qualités techniques le lui permettent. L'appât du gain attire de plus en plus nos footballeurs. Avant ceux que nous avons évoqués, il y a eu le départ de Farouk Ben Mustapha et Ahmed Akaïchi. Pourtant, Akaïchi a tenté une aventure en seconde division allemande. Sans grand succès, il est vrai, avant de revenir au pays et de remettre les voiles sur l'Arabie Saoudite. Est-ce raisonnable de voir une armada d'internationaux émigrer dans ce pays à cinq mois du Mondial de Russie? Il n'y a que l'argent qui les a poussés vers ce choix. Alors que les Saoudiens ont envoyé leurs internationaux se forger en Espagne. Le monde à l'envers en quelque sorte.

La Fédération tunisienne de football aurait dû fermer les frontières devant les internationaux voulant émigrer dans les pays du Golfe, et ce, jusqu'après la Coupe du monde. On se souvient qu'en 1978, nos internationaux n'ont émigré en Arabie Saoudite qu'après la coupe du monde. Les Tarek Dhiab, Ali Kaâbi, Néjib Ghommidh, Néjib Limam, Témime Lahzami et consorts ont fait fortune en fin de carrière. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée et nos footballeurs préfèrent se mettre rapidement à l'abri sur le plan financier. Ils ont leurs raisons et il faut les respecter. Bien que sur le plan sportif, ils ne progressent jamais. Pourquoi le cacher ? Nos footballeurs sont paresseux et préfèrent le gain à la carrière sportive.