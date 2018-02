Tunisie: Lotfi Chihi (ex-joueur du COT et de l'EST) - «Une menace pour le Mondial»

La mutation de l'équipe de Tunisie est impressionnante. Mais je déplore l'exode massif de nos internationaux tels que Ferjani Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Balbouli, Aymen Ben Amor, Naguez et autre Essifi en Arabie Saoudite alors que notre championnat n'est pas terminé.

C'est absurde je me demande pourquoi cette indifférence de la part du président de la Fédération et celle de Nabil Maâloul, sont-ils impliqués à ce départ massif. Le comble c'est que nos internationaux vont remplacer exclusivement les internationaux saoudiens qui sont partis en Espagne pour se recycler et se préparer au Mondial russe. Je suis très déçu des comportements de ceux qui sont partis en Arabie Saoudite parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent et non à leur pays. Je me demande qu'est-ce qui pousse nos footballeurs avec les risques de régression et de blessures?

L'argent leur fait tourner la tête et ce sont les clubs tunisiens et l'équipe de Tunisie qui en font les frais.

Je vous affirme que tous les joueurs tunisiens, qui ont quitté le football tunisien, vont le regretter. Ils étaient vedettes en Tunisie pour être réservistes et remplaçants en Arabie Saoudite. C'est un coup dur pour le football tunisien et je me demande comment la Fifa a classé notre championnat comme le meilleur africain et arabe. C'était un feu de paille».