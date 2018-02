Tunisie: L'EST arrive

Scénarios identiques à Sousse et à Sfax. Deux rencontres qui n'ont pas dépassé le cap du troisième set.

Des débuts fracassants pour l'ESS et l'EST leur permettant de remporter aisément les deux premiers sets et une dernière manche relativement équilibrée et disputée, puisque banlieusards de Sidi Bousaïd et Clubistes de Sfax ont tout tenté pour revenir à la charge mais en vain.

Ainsi, c'est avec de solides arguments que l'Etoile du Sahel a infligé une défaite logique à la Saydia 25-16, 25-17, 25-22. Les visiteurs n'ont pu réduire l'écart que lors des ultimes moments du dernier set 20-18, 23-22 toujours en faveur de l'Etoile qui, dans un sursaut rajeur, a anéanti les espoirs de son opposant. L'ESS est devenue après deux journées l'unique équipe sans défaite. La Saydia doit se remettre en question pour redécoller.

Le fait frappant de la journée concerne le coup d'éclat de l'Espérance de Tunis qui a retrouvé ses esprits et ses vertus à Sfax pour damer le pion à un CSS qu'on croyait capable de continuer sur sa lancée et rassurer son public. Rien n'a été fait. L'échec sfaxien a été reçu comme un camouflet par les supporters. Encore une fois, le CSS reste fébrile lorsqu'il évolue devant son grand public à domicile et dans un choc de haute pression et de lourdes conséquences. Il n'y avait vraiment pas photo. Supérieurs sur tous les plans et bien préparés, les «Sang et Or» ont donné une leçon d'invincibilité et ont accompli complètement leur tâche. Les camarades de Hosni Karamosli devaient se rassurer et ils l'ont fait, alliant maîtrise et disponibilité.

Il est temps qu'ils reprennent du poil de la bête avant que le play-off n'aborde son virage décisif.

L'EST s'est bien illustrée durant l'explication, mais en face il y avait des Sfaxiens timides, crispés et surtout évoluant la peur au ventre, ce qui explique les multiples brèches en défense, dans la première zone aussi.

Nizar Chkili, l'entraîneur de l'EST, s'est dit satisfait : «Ce résultat qui survient au bon moment me réjouit et en appelle d'autres. Je tiens à rendre hommage à mes joueurs qui ont fourni de très grands efforts et ont su se surpasser. Nous étions devant une victoire impérative qui n'est qu'une réponse tangible à ceux qui ont douté à l'issue du départ relativement décevant. Je suis persuadé que désormais il faudra compter avec nous».

Avouez que l'EST était sur du velours, le score est édifiant 25-19, 25-20, 25-23. Le tout en une heure de jeu.

Play-out : priorité aux locaux

Démarrage de l'opération sauvetage. La journée inaugurale a été favorable aux équipes recevantes. De l'attendu à Jendouba et de l'intensité à Sfax et à Kélibia. En effet, les Mouloudiens de Bousalem ne se sont pas désarmés pour venir à bout des Aviateurs sur un score sans appel : 25-17, 25-19, 25-23.

Face à des Postiers manquant cruellement de l'énergie nécessaire, les Transporteurs ont su tirer leur épingle du jeu pour réaliser une précieuse victoire. Ils avait subi le poids du derby de Sfax et ne devaient leur salut qu'au bon comportement des attaquants.

Les Kélibiens, de leur côté, ont bien réagi après la perte du set inaugural 22-25, pour dominer les trois sets suivants face à des Marsois irréguliers 25-20, 25-21, 25-20.

Résultats

Play-off

CSS-EST 0-3

ESS-SSBS 3-0

Play-out

USTS-ASPTTS 3-1

MSB-TAC 3-0

COK-ASM 3-1

Classements

Play-off Pts J

1) ESS 5 2

2) EST 4 2

3) CSS 2 2

4) SSBS 1 2

Play-out Pts J

1) MSB 3 1

-) USTS 3 1

-) COK 3 1

4) ASPTTS 0 1

-) ASM 0 1

-) TAC 0 1