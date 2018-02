Tunisie: Rétrospectives itinérantes

Trois volets principaux constituent ce programme dédié au 7e art allemand :

Filmklub qui se propose de faire un focus sur deux courants du cinéma allemand, avec les deux sections : «Un regard sur le jeune cinéma allemand» qui met à l'honneur le nouveau cinéma allemand, né dans les années 90 et qui rompt avec le cinéma dit «rétrospectif». C'est le réalisateur Fatih Akin qui représentera cette génération de réalisateurs à travers la projection de ses trois films «Head-on» (2004), «De l'autre côté» (2007) et «Soul Kitchen» (2009). Et la section «Nouvelle vague» qui met à l'honneur ce courant arrivé en Allemagne au début des années 60, et qui compte parmi les périodes les plus importantes et les plus riches du cinéma allemand.

Au menu : des films de trois réalisateurs de cette période, «Paris- Texas» de Wim Wenders, réalisé en 1984, «Angst essen Seele auf» de Rainer Werner Fassbinder, réalisé en 1974, et «Der junge törless» de Volker Schlöndorff (1966).

Un autre volet de Filmklub intitulé Doklub s'articule, comme son nom l'indique, autour du film documentaire. Des «Séances spéciales» seront adressées, essentiellement, aux étudiants et autres professionnels de différents domaines artistiques, et ce, durant le 1er trimestre (janvier-mars). Au programme : les documentaires «Warum learnen sie deutsch ?» - Maren Niemayer, un film de 87 minutes qui utilise des trésors de films historiques et de nouvelles images pour raconter comment la vie quotidienne du Goethe Institut s'est développée et a changé au fil des décennies. «Die Spielwütigen» de Andres Veiel. Ce dernier y accompagne, pendant sept ans, quatre jeunes gens qui quittent leur foyer familial pour obtenir un lieu d'études à l'ex-GDR Ernst Busch Acting School. Ils rêvent de devenir acteurs et de vivre des expériences humaines et artistiques. Et «Das neue Frankfurt » - Edition Bauhaus (Le programme d'urbanisme de Francfort entre 1925 et 1930).Chacun de ces films sera projeté dans un lieu concerné par sa thématique.

Le dernier volet nommé Musiklib mettra à l'honneur le cinéma muet à travers le programme «L'Allemagne expressionniste - 100 ans».

A cette occasion, deux ciné-concerts seront assurés, en juin, par deux musiciens tunisiens afin de permettre un nouveau regard sur cette période du cinéma allemand.