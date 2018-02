Tunisie: Choix «justifié» pour la plupart

A l'aube de sa carrière, tout jeune footballeur ne rêve que d'une seule chose : être performant et taper dans l'œil de tous les spécialistes. Il n'aspire en premier lieu qu'aux exploits et aux prouesses. Il est encore sous l'effet de la fascination du jeu et de la victoire.

Seulement, cette flamme est de courte durée, surtout si le joueur se fraie déjà un chemin vers le succès et commence à se faire un nom. Là, il franchit le cap de la sublimation et du désir de plaire et accède à un autre palier beaucoup plus complexe. Il devient confronté à un vrai casse-tête : quel sera pour lui le meilleur chemin à suivre pour monnayer de la meilleure façon son talent? Doit-il opter pour l'Europe où il peut à la fois améliorer son statut social et parfaire ses performances ou tout simplement opter pour les pays du Golfe où il peut «s'enrichir» sans être appelé à se surpasser outre mesure sur le plan tactique et physique? C'est là où réside toute la problématique surtout quand il s'agit d'un joueur international appelé à prendre part à des joutes internationales de haut niveau avec l'équipe nationale. Et c'est bien le cas de beaucoup de nos internationaux envoûtés par les sirènes de la ruée vers l'or avec le déferlement, ces derniers jours, des alléchants contrats provenant spécialement d'Arabie Saoudite.

Les Aymen Balbouli, Moez Ben Chrifia, Fakhreddine Ben Youssef, Amine Ben Amor, Hamdi Nagguez, Ferjani Sassi, Hamza Younès, Ahmed Akaïchi, Farouk Ben Mustapha, et la liste est appelée à s'allonger sans arrêt d'ici la fin de l'année en cours, sont déjà les premières prises des clubs saoudiens.

Néfaste pour l'équipe nationale

L'admiration vouée par les clubs saoudiens et autres qataris ou émiratis nous réconforte, mais elle n'est pas sans effets secondaires pour nos internationaux, surtout dans cette étape cruciale qui coïncide avec le début du programme de préparation de notre équipe nationale pour la phase finale de la Coupe du monde «Moscou 2018».

Tout un chacun sait que le niveau du championnat des pays du Golfe est nettement inférieur à celui du nôtre qui, malgré vents et marées, est classé par la Fifa en première position du monde arabo-africain. Du coup, nos internationaux n'auront rien à gagner sur le plan physique et tactique en optant pour les pays du Golfe, du moins pour le compte de cette période bien précise.

Bien sûr, personne ne peut et n'a le droit de faire revenir toute cette armada de joueurs de l'équipe nationale sur leurs choix, mais on est quand même en mesure d'attirer leur attention sur le fait que leurs contrats ont été faits à la hâte et qu'ils auraient mieux fait d'attendre de meilleures offres après la Coupe du monde. Mais bon, on n'est pas là pour faire du paternalisme. Chacun est libre de ses choix. Toutefois, il y a également lieu de rappeler également que la ruée vers l'Arabie Saoudite a été vécue, par le passé, d'une manière aussi accentuée après l'épopée de 1978. C'était providentiel pour tous les joueurs ayant vécu une expérience rentable là-bas après avoir honoré leur engagement moral, voire patriotique avec l'équipe nationale. Mais, aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Espérons tout simplement que cela se passe sans incidence sur le rendement global de la sélection nationale.

Sur un autre plan, on peut trouver une explication à ce nouveau phénomène. Il suffit de bien analyser la liste des joueurs ayant opté pour l'Arabie Saoudite qui compte plusieurs internationaux pour trouver une justification plausible qui tient la route. Ce choix est justifié en raison de la limitation des moyens de tous ces joueurs. C'est une vérité qui blesse peut-être mais qui est bien fondée. Tous ces joueurs savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir faire carrière en Europe car ils n'ont pas le niveau escompté par les clubs européens. Plusieurs parmi eux ont fait un bref passage sans éclat en Europe. Pour eux, louper un contrat en Arabie Saoudite vaut une grave erreur à regretter pour le restant de la vie. Alors bon vent !