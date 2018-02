Tunisie: Walid Kouki / Agent FIFA - «Un trou noir médiatique !»

Ces derniers cherchent avant tout à payer un prix plancher actuellement avant d'espérer une plus-value par la suite et un retour sur investissement intéressant d'après-Coupe du monde.

Ça, c'est le côté jardin. Maintenant, côté cour, nos joueurs auraient dû aussi prendre en compte d'autres paramètres tel que le projet sportif. Pour cela, il faut être ambitieux et surtout confiant en un destin hors du commun. Il faut comprendre qu'intégrer une grosse écurie européenne n'est pas une chose garantie pour tout le monde. Oui, l'Arabie Saoudite fait actuellement figure de nouvel eldorado pour nos internationaux. On pourrait ainsi former une très belle équipe avec les joueurs Tunisiens qui joueront au Moyen-Orient ».

« Le temps de la rationalité »

« Qu'est-ce qui pousse donc ces footballeurs à s'expatrier dans des pays qui n'ont pas forcément de grandes traditions footballistiques mais qui progressent à tous les niveaux du point de vue promotion du sport-roi ? Constatons, tout d'abord, que nous n'avons nullement affaire à des joueurs dans le creux de la vague. Non, loin de là. Leur départ aurait plutôt été précipité par une tendance générale au niveau de nos clubs d'élite. Nos grosses cylindrées dégraissent, compressent leurs coûts et se mettent au vert actuellement.

Il s'agit de prôner la rigueur financière et adopter un certain fair-play financier. C'est le temps de l'austérité et de la rationalité.

Il faut comprendre par là que dépenser des millions juste pour tenir la concurrence volet Ligue locale est quelque peu improductif.

Les tenants de nos clubs l'ont semble-t-il compris.

Chapitre joueurs qui s'exilent comme on dit, certains, mais pas beaucoup, se tournent vers le tremplin saoudien pour se relancer. D'autres veulent se mettre à l'abri financièrement parlant.

Sauf que normalement, si vous êtes au top de votre carrière avec un statut de joueur international, vous devez viser le gratin des clubs européens d'abord ! Et si vous ne le pouvez plus, vous allez regarder des clubs challengers ou un dernier contrat dans des destinations plus exotiques. Je note cependant que la majorité n'opte pas pour des choix audacieux ».

Rester dans le radar des clubs européens

« Opter pour le Moyen-Orient ne doit pas être un dernier point de chute, une belle planque ou un ancrage final d'avant-retraite.

Pour la crème de nos joueurs, ça doit avant tout être un bon moyen de rester dans le radar des clubs européens. Partir aujourd'hui au Qatar par exemple, c'est un choix économique intéressant.

Mais sportivement, l'intérêt n'est pas encore démontré et c'est même un trou noir médiatique ! En clair, et sans jouer les oiseaux de mauvais augure, je pense que ces joueurs-là seront dans la lumière arabique. Mais ce sera par la suite compliqué pour eux de revenir sous les feux des projecteurs européens ».