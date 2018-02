Tunisie: Riadh Bouazizi (Ex-milieu international de l'ESS) - «Un choix ponctuel et bénéfique»

«Un contexte général décourageant» !

Je comprends relativement le choix «circonstanciel» de l'Arabie Saoudite --même si ma préférence va de toute évidence à l'Europe-- pour plusieurs raisons que tout le monde connaît : on vit un contexte général de plus en plus tendu à tous les points de vue avec notamment une pression incommensurable qui pèse lourdement sur les différents acteurs, spécialement les joueurs dont les salaires importants qu'ils perçoivent sont devenus paradoxalement une source créatrice de tension à leur égard de la part du public devenu particulièrement intolérant justement compte tenu de l'énormité de leurs émoluments. De plus,nous disposons d'un championnat de résultat et non de spectacle où la conciliation de ces deux volets est devenue vraiment rare et où nous produisons un football de contres pas plus.

A regarder de près la situation des quatre grands clubs qui sont incontestablement la vitrine de notre compétition locale,nous remarquons qu'ils passent tous par une période délicate : l'Etoile est passée par une phase difficile qui a trop duré, heureusement que la situation s'est nettement améliorée depuis la venue de Madhoui. Le CA vient certes de reprendre un certain équilibre mais ça reste toujours fragile. L'EST,après le départ de Faouzi Benzarti, se cherche encore et tarde à retrouver son rythme de croisière. Du côté du CSS, on a l'impression que ça cale au moindre faux pas. Quant aux autres clubs,ils font pratiquement de la figuration et ne font que compléter le paysage footballistique.

Sur un autre plan,on doit constater qu'à l'exception de Amine B.Amor qui dispose d'une marge de choix intéressante pour son avenir professionnel -- à un degré moindre Ferjani Sassi -- et qui est à mon avis le meilleur joueur tunisien à l'heure actuelle,les autres ont opté presque par obligation pour le championnat saoudien : B.Youssef avait des démêlés financiers avec son club et surtout Balbouli qui était poussé d'une manière indélicate, voire ingrate vers la sortie. De plus,ceux qui ont fait ce choix doivent se mettre en permanence dans la tête qu'ils seront d'emblée sous les feux de la rampe et qu'on sera intolérant à leur égard,d'autant plus qu'ils ont été engagés pour une courte période de prêt ».