Tunisie: Ahmad Ahmad - «Il y a une différence entre les rapports d'inspection et le cahier des charges»

Ont été également présentés les rapports d'activité concernant la période écoulée, le bilan des comptes révisés et le rapport de la commission d'audit et de conformité. Aux côtés de M. Ahmad, cette 40e AGO a été marquée par la présence du président de la Fifa, Gianni Infantino.

Lors de cette AGO, la première du genre sous la présidence du Malgache Ahmad Ahmad, il a été procédé à l'approbation du procès-verbal de l'AGO tenue à Addis-Abeba (16 mars 2017) et des assemblées extraordinaires tenues, respectivement, à Manama (8 mai 2017) et Rabat (21 juillet 2017).

Quatre nouveaux membres ont été élus au sein du Comité exécutif de la Confédération africaine de football, et ce, lors de cette 40e Assemblée générale ordinaire (AGO) de l'instance dirigeante du football africain, tenue à Casablanca. Ainsi, le Libyen Jamal El Jaafari (zone Nord), le Sénégalais Augustin Senghor (zone Ouest A), et le Centre-Africain Patrice Edouard Ngaissona (zone centrale) représenteront leurs zones au sein du Comité exécutif.

«Il n'y a pas du tout de polémique sur la CAN 2019. Il y a une mission d'inspection et le cabinet Roland Berger, qui est en charge des audits infrastructurel et organisationnel de la CAN, a fait des inspections sur le terrain. Il y a une différence énorme entre les rapports d'inspection et le cahier des charges. De ce fait, il a été demandé au Cameroun de rattraper son retard. Il y a des gens qui sont en train de mentir», a indiqué le premier responsable de la CAF, lors d'un point de presse tenu à l'issue de la 40e assemblée générale ordinaire de l'instance continentale à Casablanca (Maroc).

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, a affirmé qu'il y avait une «différence énorme» entre les rapports d'inspection et le cahier des charges concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2019 au Cameroun.

