Tunisie: Impitoyable Dame coupe !

Si pour l'EST et l'USBG, leurs adversaires étaient bel et bien de la Ligue 1, ce n'était pas le cas pour les autres vainqueurs heureux qui appartiennent tous aux divisions inférieures. Surprises dites-vous ? Peut-être oui, si on se fie aux idées reçues et à la différence des moyens, mais c'est ça le charme de la coupe. Il n'y a pas de logique, ni de victoires sur le papier. Au contraire, sur un seul match, tout peut arriver. Et c'est ce qui s'est passé.

Favoris au rendez-vous

Si l'après-midi des cinq clubs de la Ligue 1 n'était pas somptueux, les autres favoris sont passés sans aucun problème. A l'image de l'ES Sahel qui n'a pas été en mission facile, mais qui a quand même ramené son billet de qualification d'El Alia. Le CA, malgré les absences, confirme son renouveau en ramenant une victoire sans bavures d'Echbika. De même pour le ST, le COM et l'USM qui avec des sueurs ont garanti leur présence aux huitièmes. Cela dit, on aura au prochain tour des clubs divisionnaires qui méritent tous les éloges pour avoir cru en leurs moyens. Des clubs comme l'AS Rejiche, l'US Tataouine, Bembla, ou le fameux COT qui, malgré les temps durs reste un monument du football tunisien, on va les retrouver encore au prochain tour. Puisque c'est un tirage au sort orienté, on connaît dès maintenant le programme du tour. On aura alors deux chocs opposant le ST au CAB et l'USM au CSS. Voici le programme des huitièmes qui auront lieu le 4 avril.

US Tataouine-CO Médenine

US Monastir-CS Sfaxien

AS Sbikha-C.Africain

CS Bembla-ES Sahel

S.Tunisien-CA Bizertin

AS Rejiche-ES Métlaoui

CO Transport-AS Gabès

SC Moknine-ES Aloui