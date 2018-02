Tunisie: Mohamed Ameur Hizem (ex-entraîneur de l'ASK) - «Un exode à but lucratif... »

Et s'ils arrivent à réussir deux ou trois transferts, ils seront les plus heureux du monde. Donc c'est un besoin d'argent qui a été derrière l'exode de Ben Amor, Belbouli, Sassi, Ben Youssef et Essifi.

Toutefois, si je suis complètement d'accord avec les départs de Balbouli, F. Sassi, Ben Youssef et Essifi qui ont eu l'aval de leurs clubs respectifs, celui du jeune international Ben Amor, pivot de l'ESS, m'a beaucoup surpris puisque ce joueur très doué et pétri de qualités aurait dû attendre la Coupe du monde 2018 pour aspirer à une autre meilleure destination et notamment en Europe car il a toutes les qualités physiques et techniques pour réussir une bonne carrière professionnelle.

Mais la situation financière très difficile de son club l'ESS l'a obligé de faire ce choix en optant pour Ahly Jeddah sous forme de prêt de six mois. Néanmoins, il est vrai que ces joueurs vont gagner beaucoup d'argent et vont donner le plus escompté à leurs nouveaux clubs vu leur expérience mais, en contrepartie, ils risquent de connaître lors de la coupe du monde en juin prochain un problème de réadaptation de climat, sachant qu'en Arabie Saoudite et pendant les mois de mars, avril et mai, il fera très chaud et la température pourrait dépasser les 44°, alors qu'en Russie en mois de juin, elle varie entre 20 et 23°. Et cet énorme décalage entre les deux climats pourrait avoir des répercussions sur la morphologie de nos internationaux.

Et la meilleure preuve de ce constat, c'est la décision des responsables du football saoudien de transférer une dizaine de leurs joueurs internationaux en Espagne pour évoluer dans la Liga. Une décision très réfléchie dans la mesure où elle permet non seulement à ces joueurs de progresser à tous les niveaux, mais aussi à se familiariser avec le climat de ce pays qui ressemble beaucoup à celui de la Russie au mois de juin prochain... ».