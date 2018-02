Tunisie: Les locaux ont mangé du lion !

ASS : Chaâbane, Hemdi, Hemama, Tourki, Belayba, Guédira, Hammadi, Kraïem, Jaballah, Gardabbou (Chehaïbi), Hammas.

JSK : Kalai, Bouchniba, Layouni, Bacha, Bnina, Laâmari, Frioui, Laâouichi (Bouguerra), Sassi, Salhi (Selmi), Hamdi (Zaïdi).

Les seizièmes de finale de la coupe de Tunisie constituent un contexte favorable pour les équipes divisionnaires, encore en course, pour se mettre en évidence, attirer l'attention et faire parler d'elles. C'est notamment le cas de l'AS Sébikha qui a reçu la JSK. Les Aghlabides ont entamé la rencontre avec des actions rapides du trio Laâouichi, Sassi et Hamdi. Un coup franc botté par Sassi heurte le poteau du gardien Chaâbane avant de sortir (15'). Les locaux ont été plus déterminés à ouvrir le score, concentrés en défense avec des conversions pour Gardabbou et Hammas. Un coup franc est botté par Tourki et la balle de mourir dans les filets de Kalaï (23'). Ce but a redonné plus de confiance aux camarades de Chaâbane. Ils ont montré plus d'harmonie en défense. De leur part, les protégés de Kaderi jouaient plus en profondeur grâce surtout à Sassi, Salhi et Hamdi. C'est Sassi qui effectue une percée, temporise mais son tir est dévié par Chaâbane en corner (41'). Les camarades de Kalaï n'ont pas trouvé de solutions face à la bonne organisation défensive des locaux.

Les mêmes soucis offensifs

Après la pause, les Aghlabides ont cherché à surprendre les locaux. Kaderi demande à ses protégés de se concentrer en attaque. Un centre de Bouchniba, Bnina fait dévier la balle par la tête et le gardien sauve son camp (54'). L'entrée des jeunes attaquants Zaidi, Selmi et Bouguerra fut un choix pour donner plus de solutions à l'attaque aghlabide. La Chabiba domine son adversaire et les attaquants varient les actions sans concrétisation. Au contraire, le coach des locaux, Houssem Toumi, devait inciter ses joueurs à garder leur solidité en défense avec des attaques rapides par Hammas et Jaballah. A la 90'+3, Selmi profite d'une mauvaise relance de la balle de la défense, mais il rate son tir face au gardien Chaâbane.

L'échec en coupe montre les difficultés des Kairouanais à cause des soucis financiers de la JSK. De leur part, les jeunes de l'ASS ont affiché des qualités techniques rassurantes malgré leur manque d'expérience. Bien mérité !