Tunisie: Plus difficile que prévu !

ASG : Ben Saïd (Ayari), Ben Aziza, Saïdi, Sâada (Kacem), Chaouech, Sâayed, Agrebi, Mahjbi, Jerbi, Ameur, S. Zakkar (S. Mezlini)

SRS : Sdouga, Krichen, Dhaïfellaoui, L. Bargougui, Amri, Khedher, Gabsi, Ltifi, Jamil, Baghdadi, Nalouti.

Malgré une ambiance pas très saine et un peu agitée dans le camp du «Carrelege» (secoué par une crise financière cette fois très grave et qui peut avoir des retombées néfastes les jours prochains en championnat), on ne s'attendait pas quand même à ce que les «Rouge et Noir» trouvent autant de peine pour avoir raison d'un SRS qui n'était pas venu à Gabès pour jouer les trouble-fête et chercher la qualification aux huitièmes de finale à tout prix.

Sans Bilel Ben Brahim et Ali Abdelaziz Guechi, qui ne figuraient pas pour diverses raisons dans la liste des 18 convoqués et avec Ali Ayari, Zralli, Nafti, Mezlini et Kacem sur le banc au coup d'envoi, l'entraîneur Mohamed Morsi a pris plus de risques qu'il ne fallait et a même joué avec le feu. Les visiteurs ont montré, en effet, qu'ils étaient des durs à cuire, ont tenu tête et n'ont pas lâché durant le temps réglementaire et n'ont abdiqué et baissé les bras que dans le temps additionnel. Avec deux buts marqués coup sur coup par Lamjed Ameur qui a réussi à transformer un penalty pour faute dans les 16m50 (90'+3) et par Slim Mezlini, pratiquement, dans la foulée, un peu précipité et brouillon, qui a profité de l'emportement vers l'avant des «Jaune et Noir» dans l'espoir de remettre les pendules à l'heure, pour porter le coup de grâce sur contre attaque et mettre ses coéquipiers définitivement à l'abri (90'+5).

Cette qualification, arrachée sur le fil par les hommes de Mahmoud Morsi, illustre à quel point l'état des lieux à l'ASG n'est pas rassurant pour le moment et que des lendemains très difficiles pourront attendre cette équipe au potentiel technique et humain respectable et enviable si la crise qu'elle traverse n'est pas résolue dans les tout prochains jours.