Tunisie: Bientôt un «Charm el Cheikh» tunisien dans le sud

Dans son plan d'extension, le complexe verra la mise en place d'un lac agrémenté d'une vague téléguidée. L'édification de cette plateforme aura l'effet d'une cure de jouvence pour le secteur de l'emploi dans la région avec 1.500 postes d'emploi que requièrent les travaux et l'exploitation du projet. Avec une faveur accordée aux originaires de la région parmi la main-d'œuvre et les diplômés de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, il est à rappeler que les Qataris ont par le passé marqué leur présence dans cette ville à travers la rénovation du Stade municipal de Tozeur par le biais d'un investissement avoisinant les 3,8 millions dinars.

S'étalant sur une aire de 150 ha et à 2 km de Chott Djerid sur la route reliant Tozeur à Nefta ou la petite Koufa comme on se plaît à la designer, ce village touristique a mobilisé une enveloppe estimée à 100 millions de dinars. L'aménagement de la surface requise se fait parallèlement aux travaux et les études menées ont porté sur les spécificités touristiques qu'offre la région, à côté du taux du trafic aérien de l'aéroport international de Tozeur. Le tourisme saharien, un créneau fortement porteur et qui commence à gagner ses galons d'honneur, saura conférer à la capitale du Djerid, à travers cette réalisation, la dimension d'une destination incontournable pour les touristes à la recherche du dépaysement et de la sensation.

Sahara, soleil et hospitalité remarquable sur fond d'un dépaysement total, le mégaprojet que les Tozeurois se préparent à accueillir fera à coup sur de la région une destination qui pourrait bousculer la hiérarchie, non seulement dans les pays de la rive sud de la Méditerranée mais aussi au niveau international.

