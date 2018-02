Tunisie: Le profit à tout prix !

Et après, on s'étonne que la Ligue 1 manque de stars, même si elle a recours parfois à une main-d'œuvre continentale de qualité.

En ce moment, notre football est confrontée à un exode de nos talents vers le Golfe. Certains disent même que les Saoudiens ont pillé la Ligue 1 pendant ce mercato hivernal, en recrutant à tour de bras.

L'histoire des relations entre les deux pays (Tunisie et Arabie Saoudite) et les stratégies spatiales du recrutement développées par les pays du Golfe feraient ainsi apparaître un système productif de joueurs expatriés «made in Tunisia» via des canaux « migratoires » très organisés entre le Maghreb et le Moyen-Orient.

Sauf que l'objectif visé n'est pas le même pour les acteurs, observateurs et puristes. Nous autres spectateurs voudrions tout d'abord que cette tendance permette de faire vivre la reconnaissance et le culte du beau jeu, le rêve et la magie qui entourent nos footballeurs à travers la péninsule Arabique.

Leurs performances et leur progrès qui rejailliraient sur l'équipe nationale dans la perspective du Mondial, voilà le but espéré.

Il faut comprendre par là que s'enquérir du portefeuille client de nos joueurs ne nous intéresse pas outre mesure !

Depuis deux décennies, la professionnalisation croissante du football, sport le plus pratiqué et diffusé dans le monde, fait apparaître un marché international de footballeurs mais pas le même pour tout le monde. Sauf que si ce marché est marqué par des périodes de transferts et met en évidence des espaces producteurs et des espaces consommateurs, on distingue les zones de production de joueurs prioritaires et celles relevant de niches de marché.

Cela nous ramène tout droit vers le sujet du moment avec cette forte migration de nos talents vers le Moyen-Orient.

Cela prouve ainsi que nos clubs sont parfaitement intégrés dans ce processus de transferts de footballeurs professionnels accomplis vers le Golfe. Joueurs cadres seulement, car l'on note que les clubs preneurs du Moyen-Orient ne misent pas sur les jeunes joueurs apprentis. Dommage, car si le joueur réputé est devenu un produit, la formation pouvait être aussi considérée comme une activité de production (pari sur l'avenir). Dès lors, dans quelle mesure les clubs saoudiens à titre d'exemple organisent leurs stratégies spatiales du recrutement au sein de l'espace tunisien ?

Tout d'abord, il faut analyser la mentalité du joueur tunisien, fût-il brillant. L'envie de se sortir de situations quotidiennes difficiles met de manière régulière la pression sur lui. Les clubs saoudiens l'ont, semble-t-il, compris. D'où cette stratégie où ils tentent de tisser un véritable maillage en ciblant des espaces tels que le nôtre (organisation en réseau). En ce sens, nos joueurs ne seraient pas déracinés vu que, primo, ils maîtrisent la langue. Et, secundo, les similitudes culturelles et empiriques aident à l'intégration rapide.

L'Eldorado

Mais qu'est-ce qui a donc poussé plusieurs clubs saoudiens à fondre sur nos joueurs d'élite ? Sûrement aussi les plus-values liées aux futurs transferts de ces compétiteurs. Car outre la promotion de leur propre sport-roi, il ne faut pas oublier aussi que les stratégies spatiales du recrutement développées par ces derniers intègrent de plus en plus dans leur logique sportive une logique financière qui profite aussi aux joueurs tunisiens bien entendu.

Conclusion, la Tunisie n'échappe pas au marché international des footballeurs professionnels. La preuve, notre pays est un espace footballistique pleinement intégré dans le système productif des riches monarchie du Golfe qui veulent faire du football un segment promotionnel de leurs pays respectifs. Cependant, si la tendance est là pour confirmer cet exode massif de nos joueurs vers le Golfe, les recrutements réalisés ces derniers jours par les clubs du Moyen-Orient doivent avant tout être rentables sportivement et financièrement. Cela dit, nous n'irons pas jusqu'à dire que l'espace footballistique tunisien est sans aucun doute l'un des espaces géographiques de référence en ce qui concerne la production de jeunes joueurs qui de par leur talent dans leurs clubs respectifs feront rêver la Ligue saoudienne ! Loin de là. Non, c'est juste que la trajectoire migratoire des footballeurs tunisiens à travers leur exode au Golfe laisse ainsi entrevoir des logiques spatiales assez complexes. Du coup, il serait même très intéressant de revoir globalement cette diaspora tunisienne évoluer au Moyen-Orient car elle est très hétérogène. Il y aura des «Aigles» charismatiques tels que Ferjani Sassi et Fakhredinne Ben Youssef. Des cadres et des tauliers tels que Darragi, Balbouli et Ben Mustapha. Des joueurs partis se relancer tels que Hichem Essifi.

Et de bons joueurs tout simplement qui vont faire des carrières plus qu'honnêtes, à l'instar d'un certain Hamza Younes.