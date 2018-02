Tunisie: Métlaoui roi du suspense

ESM bat l'EST (1-0) après prolongations.

But: Idrissa Niang 118'.

Arbitrage de Nasrallah Jaouadi, assisté par Khelil Hassani et Ahmed Dhouioui

Avertissements: Souissi 57' et Diarra 90+2' (ESM); Kom 76' (EST)

ESM: Souissi, Mezni, Zahou, H.Abbès, Ben Salem, Khelij (Meniaoui 71'), Mhamedi, Niang, Maâouani (Abdessalam 106'), Baccouche, Diarra

EST: Ben Cherifia, Derbali, Chammam, Dhaouadi, Machani, Kom (Moncer 79'), Coulibaly, Chaâlali, Beguir (Belaili 67'), Badri, Jouini.

L'Espérance de Tunis a fait fort prématurément ses adieux à la coupe de Tunisie.Dès son entrée dans l'édition 2018, elle est boutée «out» par un adversaire contre lequel elle n'a pourtant jamais perdu en onze confrontations de championnat et deux de coupe, et face auquel elle paraissait donc bénéficier d'un incontestable ascendant psychologique. Ce revers s'inscrit dans la suite de la mauvaise passe sang et or en championnat, et dans le droit fil d'une saison qui commence -- déjà -- à tirer en longueur, notamment sur le plan physique.

Sans Sassi ni Ben Youssef, partis en Arabie Saoudite, le club de Bab Souika a paru manquer de réussite et de réalisme. Haythem Jouini a raté un nombre incalculable d'occasions. Beguir a manqué hier pour la deuxième journée consécutive un penalty, mais celui-ci pèse bien plus lourd.

Il faut dire que le keeper local Bilel Souissi a été le grand bonhomme du match en renvoyant tel un keeper de handball, du pied, ce penalty accordé à la 59e minute pour une faute du même portier sur Anis Badri alors que les deux joueurs s'accrochaient en vérité mutuellement. Dans le sillage de leur gardien, les Métlaouiens ont serré les dents lorsque le leader de la L1 cherchait à dérouler son football et se créait les occasions l'une derrière l'autre.

Très mal embarqués en championnat, les hommes de Ghazi Gheraïri ont enrayé cette série et mérité leur succès. Ils peuvent du reste voir loin d'autant que, au prochain tour, ils auront affaire aux divisionnaires de l'Avenir de Rejiche.

Générosité sudiste

Ce seizième de finale arrive trop tôt pour les deux équipes. Depuis 1973 lorsqu'elle atteignit les demi-finales, «Ennejma» n'a jamais réussi un long parcours en coupe de Tunisie. Le club de Bab Souika, en recordman de l'épreuve, mise sur un seizième trophée. Son coach Mondher Kebaier aligne son meilleur onze possible, mise à part l'absence de Khenissi, blessé. Moncer et Belaili, de retour au Parc B, commencent sur le banc et seront incorporés en seconde période.

Confronté à une série négative en championnat qui jette son équipe tout près de la zone dangereuse, Ghazi Gheraïri espère apporter un sang neuf en alignant Zahou côté gauche, Niang au milieu et Diarra en pointe. Celui-ci mènera la vie dure à son vis-à-vis, Ali Machani.

Après l'incontournable round d'observation, la première véritable occasion est métlaouienne. A la réception d'une longue remise en touche de Zahou, Baccouche, à l'entrée de la surface, arme une superbe frappe qui ricoche sur le poteau (28').La réplique visiteuse est immédiate. Derbali adresse un centre impeccable qui trouve la tête à bout portant de Machani, laquelle est renvoyée par Souissi au prix d'un magnifique réflexe alors que le ballon semblait devoir mourir sous la transversale (34').

Badri (32') et Jouini (46'), sans oublier un sauvetage de Ben Salem, puis Zahou confirment l'ascendant pris par les Tunisois sur cette affiche qui se jouait à l'heure du déjeûner, à partir de midi trente, défiant tous les rythmes biologiques.

La seconde période commence comme s'était terminé le premier half. C'est-à-dire par une domination espérantiste au niveau des occasions, restées toutes stériles.

Le tournant se situe à la 59' avec l'exploit de Souissi sur le penalty de Beguir évoqué plus haut. L'incorporation de Belaili, puis Moncer donne même au club de Bab Souika les moyens de jouer plus en profondeur.

Les copains de Khelij pressent le milieu adverse. Ils cèdent certainement la maîtrise aux visiteurs, mais se montrent très vigilants derrière. Ils défendent et attaquent comme un seul homme. Le bloc n'a jamais faibli. Ils paraissent généreux à l'envi.

La sortie sur blessure du capitaine Khelij va affecter sérieusement la qualité de la récupération chez les Sudistes. Après une demi-occasion de Belali (78'), Chaâlali intervient du coude dans la surface sur Hachem Abbès qui allait dévier de la tête sans que l'arbitre ne bronche. Sur l'action suivante, habilement lancé par Belaili, Jouini manque l'immanquable. Seul face à Souissi, il rate le cadre (83').

Malédiction

Il y a pourtant des signes qui ne trompent pas. Le ratage des hommes de Kebaier au début des prolongations donne à penser que même s'ils jouaient jusqu'à l'aube, ils n'inscriraient pas le moindre but.

Jouini (93' et 95'), Badri (104') et Moncer (106', il n'avait qu'à pousser le ballon dans les filets) sont comme marqués par une tenace malédiction. Les dieux du stade n'étaient pas avec eux, et c'est le moins qu'on puisse dire. Plus fort encore, le coup franc de Chaâlali, qui, blessé, a terminé le match sur une jambe s'écrase sur la transversale (100').

Pendant ce temps, l'ESM subit la plupart du temps l'ascendant de son rival sans toutefois donner des signes de panique, ou de fatigue. Les Sudistes remettent cent fois leur ouvrage sur le métier. Forcément, devant tant de maladresses adverses, ils ont fini par croire en leurs chances et par montrer les crocs.

La preuve ? Le somptueux raid solitaire de l'attaquant Imed Meniaoui qui passe en revue la défense visiteuse et conclut par une frappe sauvée miraculeusement par Ben Cherifia, puis par Chammam sur la ligne de but pour repousser la frappe de Baccouche (99').

Comme un avertissement, cette action qui sera suivie par une autre alerte sérieuse de Ben Abdessalam, sauvée par le gardien tunisois (114') va réveiller le public local de sa torpeur et préfigurer de la suite cruelle qui attend l'EST.

Il reste deux minutes dans les prolongations lorsque Meniaoui obtient un corner exécuté par Mhamedi. Machani renvoie dans le cafouillage devant Meniaoui dont le tir en déséquilibre est renvoyé par Ben Cherifia. Mais le portier international ne peut rien faire devant la reprise d'Idrissa Niang qui a valeur de qualification (118').

Le bolide de Derbali des 25 mètres, celui du désespoir (120+2'), s'en va dans le décor. Métlaoui tient l'exploit qu'il cherche depuis un lustre contre sa bête noire. Quant à l'Espérance, elle doit s'attendre à des jours difficiles. Sortir de la coupe d'entrée de jeu la renvoie devant ses errements consécutifs à la coupe arabe, l'été dernier. Depuis, elle ne réussit plus rien de bon, ou presque...