Tunisie: Avantage à l'ESR, EZS et l'ESG...

Pour la qualification au play-off, l'ESGoulettoise et EZS ont gagné le match aller dans leurs salles, mais devront encore confirmer ces deux victoires pour aller au play-off. L'ESG a gagné confortablement devant la JSMenazeh avec un écart élevé, confirmant ses progrès par rapport à la dernière saison. Cela dit, et vu que les quatre équipes engagées se rapprochent et que la valeur des joueurs reste moyenne, rien n'est encore décidé. C'est un avantage moral qui peut beaucoup aider celui qui gagne et qui va mettre sur les nerfs la JSM qui jouera sa dernière chance au retour.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.