Tunisie: Le réalisme étoilé

ESS : Jebali, Brigui, Omrani, Bédoui, Ben Fredj, Lahmar, Trabelsi, Sfaxi, Zekri (Ouij), Chermiti.

EAS : Bel Hadj, Fadi, Limam, Ben Fhima, Saâdaoui, Rhimi, Ben Tahar, Trifi, Mabrouk, Hmidi, Ben Chrifia.

Face aux divisionnaires d'El Alia Sport, les Etoilés, sans leurs étrangers, ont fait une promenade de santé. D'entrée, les visiteurs se sont jetés corps et âme afin de marquer et éviter la surprise. Ils ont réussi à ouvrir le score par le revenant Chermiti à la 6' après de nombreuses occasions. Après ce but précoce, les locaux, nullement impressionnés par l'ESS, ont réussi à jouer avec les moyens de bord mais sans vraiment inquiéter l'arrière-garde étoilée bien en jambes. De leur côté, les Lahmar, Trabelsi, Sfaxi, Zekri et Chermiti se sont montrés omniprésents mais ils ont manqué de réussite pour aggraver le score. Il est à signaler que Lahmar a raté un penalty.

Et c'est sur le score étriqué de 1 à 0 en faveur des camarades de Bédoui que s'achève la première période, assez déséquilibrée du reste.

Reprise animée

La reprise était très animée surtout de la part des visiteurs qui ont dominé les débats pour aggraver le score, mais les divisionnaires n'étaient pas faciles à manier. Et ce sont Chermiti et Sfaxi qui ont failli faire mouche mais sans le résultat escompté. Le rythme de jeu s'élève avec le temps. Certes, Chermiti a marqué un but mais il a été refusé pour hors jeu. Il y a eu plusieurs opportunités pour l'Etoilé Sfaxi, mais ce dernier a trouvé devant lui Belhadj, le gardien local qui a réussi à annihiler les attaques adverses avec maîtrise.

Ce fut un match entre l'attaque et la défense, et les joueurs étoilés ont eu assez de problèmes pour jouer à l'aise, et ce, en raison des divisionnaires qui étaient recroquevillés dans leurs derniers retranchements. L'entraîneur étoilé a beau remplacer Zekri par Ben Ouannes et Sfaxi (qui a raté beaucoup de buts au cours de ce match), par le jeune Ouij. Les dernières minutes de la rencontre étaient une simple formalité pour les Etoilés qui se sont qualifiés sans problème. De leur côté, les joueurs d'El-Alia ont joué sans complexes.