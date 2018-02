Tunisie: Hosni Zouaoui (Entraineur en Arabie Saoudite) - «Un évident souci financier»

Pendant cette période avec les juniors et les espoirs, Khaled Belarbi s'est distingué dans le compartiment… Plus »

En vérité, tous nos clubs se soucient davantage de leurs intérêts que de celui du onze national. Faut-il les blâmer alors que la conjoncture financière est très compliquée ? De plus, le championnat de Tunisie n'est plus vraiment le cadre idéal de la préparation: ni stabilité ni continuité. Le calendrier général n'est jamais respecté. La compétition est hachée menu, on reste un mois inactif puis on accélère la cadence en imposant un rythme de trois rencontres par semaine.Le résultat est là. Je ne vois que le Club Africain qui puisse se prévaloir de suivre un rythme ascendant. Même l'Espérance de Tunis ne convainc pas. Le leader gagne sans sortir le grand jeu.»

Certes, en A.S., certaines rencontres sont d'un niveau supérieur à celui de notre compétition. Toutefois, la vie est difficile là bas. Les joueurs saoudiens donnent la priorité à leurs familles et à leur vie privée aux dépens du foot. Comment nos joueurs vont-ils pouvoir s'adapter rapidement à ce nouveau contexte ? La sortie d'Aymen Mathlouthi m'a personnellement surpris. Après avoir aussi longtemps attendu l'aventure professionnelle, ce n'est pas ainsi qu'il aurait dû la découvrir.

