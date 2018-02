Rien n'a visiblement perturbé le séjour de ces hôtes de marque. Et pourtant, les annonces émises à travers les réseaux sociaux et les médias locaux pour manifester et vilipender le président de la République devant ses pairs, notamment le président français, avaient suscité des craintes chez nombre de Sénégalais habitués à voir leurs compatriotes ranger dans les tiroirs leurs divergences devant les hôtes de marque.

A l'entrée de l'école, les femmes et les jeunes mobilisés par les responsables politiques locaux ont aussi accueilli chaleureusement le président, Macky Sall et son invité.

Les élèves du collège de Hann ont annoncé la couleur. Leurs hôtes du jour ont eu droit à un bain de foule. Ils ont aussi dit « Merci » à la coopération entre le Sénégal et la France qui a permis la construction d'un nouveau bâtiment qui compte 19 salles de classe et deux salles d'informatique.

