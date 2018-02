Congo-Brazzaville: Football - Les jeunes en préformation rêvent d'une carrière professionnelle

On espère que de ce centre de préformation de football sortiront de grands talents, qui feront la fierté du football congolais. « Je veux devenir Diable rouge et faire plus que Thievy Bifouma à l'avenir », ambitionne Paul Kimbala, un avant-centre de dix ans, qui découvre la préformation. Cependant, le coordonnateur technique des centres de préformationde football, Cesana Fabrizio, a précisé: « Ce sera un travail à long terme. Ce n'est pas en deux semaines que l'on peut former un joueur de rang mondial ».

En rappel, le projet d'implantation d'un centre de préformation a pris forme en mars 2017, après la signature des accords sur la formation de jeunes footballeurs entre le Congo et le club italien, Atalanta Bergamasco Calicio. En avril de la même année, le coordonnateur technique de l'Académie de football de l'Atalanta, Stefano Bonaccorso, a effectué le déplacement de Brazzaville pour se faire une idée du potentiel de jeunes footballeurs congolais par une série de détections. Trois cent soixante-deux jeunes ont été détectés. Après les visites médicales, seuls deux cent trente-deux ont été retenus et sont actuellement en préformation.

Le travail a également consisté en l'apprentissage des différentes zones de l'aire de jeu : surface de réparation; point de pénalty; centre... Les jeunes footballeurs en préformation se sont ainsi fait une idée sur la notion d'occupation rationnelle de l'espace dans un match. Par ailleurs, le directeur du centre national de formation de football, Charles Ottendet, s'est dit satisfait de voir se réaliser le projet de la préformation mis en place avec le concours du club italien, Atalanta Bergamasco Calicio. « Si on ne se prépare pas, on ne peut pas s'attendre à de grandes performances », a-t-il dit.

