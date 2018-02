Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Noé bientôt porté sur les fonts baptismaux

Visant à promouvoir et vulgariser les valeurs de l'émergence dans toutes ses dimensions, le "Nouvel ordre émergent" (Noé) se veut être un mouvement citoyen, dont le but est de fédérer la jeunesse autour d'un socle d'idées.

Le président du Noé, Charles Soussa Itoua, a annoncé le lancement, sous-peu, de la campagne de sensibilisation de la population afin qu'elle puisse épouser les idéaux de l'émergence.

« Notre mouvement veut promouvoir les valeurs de l'émergence. Donc, nous allons accompagner le président de la République, en mettant à sa disposition notre intelligentsia, parce qu'aujourd'hui, l'émergence n'est pas seulement une question gouvernementale. Elle concerne tous les Congolais », a-t-il expliqué, lors d'un entretien avec la presse.

Créateur de l'association politique « Initiative des jeunes patriotes » (IJP), qui existe depuis 2015, Charles Soussa Itoua pense que la création du Noé est une façon pour eux d'élargir leur vision et leur terrain d'activités. Pour l'atteinte des objectifs de l'association, il compte sur la base de l'IJP qui a fait, selon lui, ses preuves. En effet, le Noé vise à promouvoir et à vulgariser les valeurs de l'émergence dans toutes ses dimensions. Il s'agit, entre autres, d'assurer la vivacité intellectuelle, la responsabilisation et l'autonomisation du jeune citoyen. L'association devrait également favoriser l'émergence d'une nouvelle puce politique et celle de nouveaux et futurs cadres du Congo et d'Afrique ; apporter la culture du développement dans le système économique, éducatif ; veiller à la mise en œuvre d'une politique de revalorisation de développement moral.

« Le président de la République pourra nous construire des immeubles, des gratte-ciels mais si le Congolais n'épouse par les valeurs de l'émergence, le pays ne sera jamais émergent. J'appelle donc tous les Congolais à promouvoir les valeurs de l'émergence individuelle, afin de toucher du doigt cette énergie que le président a voulue nous transmettre pendant des années », a-t-il invité. Il s'engage à tout mettre en œuvre pour sensibiliser tous les jeunes et toutes les couches sociales à promouvoir ces valeurs.

« Le gouvernement, un partenaire de développement collectif »

Cette organisation entend également lutter contre les antivaleurs dans un pays gangréné par des comportements déviants. Selon son initiateur, lorsqu'une personne est émergente, elle ne peut pas commettre des actes inciviques. Cette personne ne peut pas également prendre l'Etat comme un mur de lamentation mais doit plutôt le considérer comme un partenaire de développement collectif.

Notons que Noé prendra les actifs de l'IJP, une organisation politique des jeunes qui avait battu campagne pour le compte du candidat-président Denis Sassou N'Guesso, lors de l'élection présidentielle de 2016.