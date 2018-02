Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les cours perturbés pour non-paiement de la bourse

Le MJR avait demandé aux étudiants de fustiger les décisions issues de l'assemblée générale organisée par le Meec. « Si hier la grève nous a servi de canal incontournable pour le paiement de la bourse, aujourd'hui, elle sert à nuire à nos études et à noyer notre avenir (... ). Consciente de la situation économique actuelle, adoptons une attitude responsable. », a insisté le président du MJR, plaidant pour le bon sens et l'actualisation des bureaux de certaines organisations syndicales estudiantines.

L'organisation a, par ailleurs, regroupé plusieurs jeunes au sein d'un amphithéâtre à la bibliothèque universitaire et les a conscientisés sur les valeurs du civisme, de tolérance, de la formation académique et de citoyenneté.

A la faculté de droit, le Mouvement des jeunes pour la République (MJR) encourage les étudiants à la reprise des cours. Cette organisation juvénile avait lancé, cinq jours auparavant, un vibrant appel aux étudiants à regagner les facultés. Le MJR s'est dit, d'ailleurs, indigné des agissements des bureaux syndicaux de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo (Uleeco) ainsi que du Mouvement des élèves et étudiants du Congo (Meec) qui visent à empêcher le démarrage effectif des cours, prévu pour ce 5 février. « Vu la déclaration du Meec du 17 janvier 2018 pressant le boycottage de la rentrée académique, vu la publication de la note de l'Uleeco, du 26 janvier 2018 qui, rebondit sur le même rythme. Après un long congé académique (... ), la volonté de retourner avec les cours est grande », a indiqué Slash Kamongo, président du MJR.

