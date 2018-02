Congo-Brazzaville: Musique - Simbou Vili présente son nouvel album au public parisien

Femme noire, ce sont neuf titres chantés en vili, lingala et français : une variété de thèmes assurée. Dans Kumulongo au son des tambours du Congo et des rituels d'initiation, c'est le rattachement à la terre des ancêtres. Tandis que Simba, Kombe Ngande ou encore Ya Bal font plutôt référence au passé, mais surtout à la sagesse des anciens, aux valeurs de solidarité qu'il faut cultiver. L'amour est aussi au rendez-vous avec trois autres titres romantiques : Mon Soleil, Chéri na ngai et Fimile. Simbou Vili complète son album avec Meilleur lendemain, « un cri du cœur qui vient de l'intérieur contre les armes, la pollution, la pauvreté, la justice sociale », explique-t-elle pour cet album qu'elle qualifie « de la maturité ».

Pour son troisième album, des rencontres artistiques exceptionnelles ont contribué au travail dont les résultats en font une pure merveille. Citons, par exemple, les apports de Théo Blaise Nkounkou à la voix ; Niboma Danos Canta dans la programmation et la réalisation ; Caïen Mandoka à la guitare ; Brice Malonga aux claviers et Patrick Compa pour son implication à la conception du titre Femme noire.

L'album Femme noire nous raconte le pouvoir de conteuse avec grande force des paroles écrites à l'encre de l'ADN de Simbou Vili, lancée dans le grand bain de la scène par Nzongo'Soul. En commun avec l'artiste décédé le 10 janvier dernier, la ferme envie de prendre racine dans la tradition dans les aspects sociologiques et philosophiques : Kongo pour l'un et vili pour l'autre.

