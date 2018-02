Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Le Niger abritera la conférence des chefs d'Etat

Créé le 16 février 2014 à Nouakchott, en Mauritanie, le G5 Sahel est né de l'ambition des dirigeants des pays membres (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) de garantir les conditions de paix, de sécurité et de développement durable dans l'espace sahélo-saharien.

La vaste zone sahélo-saharienne constitue une des plus grandes concentrations des menaces sur la paix, la sécurité et le développement, avec notamment la présence de groupes terroristes tels que Boko Haram, dans les pays riverains du Lac Tchad, les mouvements djihadistes dans le nord du Mali, ainsi que d'autres trafiquants de drogue dans le sud de la Libye.

