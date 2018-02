Sénégal: Parti socialiste - Tanor lance la vente des cartes

La page Khalifa Sall et Cie « définitivement close », le Parti socialiste ouvre une nouvelle étape de son histoire, celle des « perspectives politiques à court et moyen termes » avec notamment la vente des cartes qui a officiellement démarré hier.

Le Parti socialiste a démarré la vente des cartes de membre hier. C'était au cours de la rencontre entre le secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng et le mouvement national des femmes socialistes (Mnfs). Selon M. Dieng, ces cartes seront disponibles pour les coordinations, à partir d'aujourd'hui au auprès du Secrétariat permanent du Parti.

Le coût de la carte est passé de 200 à 500 FCfa. « Un tel choix se justifie doublement du fait que ce montant intègre, outre le droit d'adhésion, la contribution personnelle du militant, au fonctionnement du Parti, d'un congrès à l'autre », a souligné le secrétaire général devant les nombreuses femmes qui ont pris part à la rencontre.

Il a précisé que la vente des cartes sera couplée à la création d'une base de données sur les ressources humaines et les structures, conformément aux termes de la circulaire.

Ousmane Tanor Dieng a souligné que la décision de démarrer la vente lors de la réunion avec les femmes n'est pas fortuite.

« C'est parce que j'ai toujours fait un pari optimiste sur la capacité de mobilisation des femmes autour des mots d'ordre du parti ainsi que leur détermination à donner corps à notre volonté commune d'atteindre les objectifs fixés, dans des délais exceptionnels », a-t-il dit.

« Cette opération menée à son terme, comme indiqué dans la circulaire, devrait permettre de renouveler les instances de base, d'organiser les consultations pour l'élection du Secrétaire général et d'aller en congrès, après la tenue successivement des conférences nationales statutaires du Mnfs et du Mnjs », a indiqué le secrétaire général.

Visiblement galvanisé par la mobilisation des femmes, Ousmane Tanor Dieng a expliqué que le défi à relever est grand mais il dit avoir confiance car, a-t-il souligné, « cette mobilisation exceptionnelle me rassure ».

« Elle me conforte dans cette conviction et me rend fier de pouvoir compter sur chacune et sur vous toutes, pour impulser partout, aux côtés des responsables des structures de base, du rythme à ces opérations et tenir le pari des délais impartis », a-t-il lancé.

Ousmane Tanor Dieng peut compter sur les femmes de son parti dans ses chantiers. Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades ont renouvelé leur fidélité et leur confiance au Secrétaire général.

Elles ont engagé « toutes les instances de base, au terme des renouvellent à le porter, à nouveau, à la tête du Parti, pour un nouveau mandat, à l'occasion de l'élection du Secrétaire général ».

Elles ont assuré à leur leader leur solidarité dans l'exercice de sa mission au service du Parti. Selon une motion lue devant l'assistance, elles l'encouragent à poursuivre le travail qu'il mène avec bonheur, à la tête du Parti.

OUSMANE TANOR DIENG : « NOTRE APPARTENANCE À BBY RELÈVE D'UNE EXIGENCE DE L'ÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE »

Devant les femmes de sa formation politique, Ousmane Tanor Dieng a réitéré, hier, l'ancrage du Ps à la mouvance présidentielle. «Notre libre appartenance à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar relève d'une exigence de l'évolution démocratique», a-t-il déclaré.

Le président du Haut conseil des collectivités territoriales ajoute : «c'est un instrument conçu, à un moment particulier de l'histoire de notre pays, pour la construction nationale, qui n'altère en rien notre identité propre».

Selon le secrétaire général, cette expérience participe aussi de l'objectif de construction progressive d'une alternative politique crédible.

Justifiant sa position, il a rappelé l'histoire du parti qui, selon lui, «est un parti historique qui aura 70 ans, le 27 septembre 1948, correspondant à la démission du président Senghor de la Sfio, pour fonder le Bds.

Il a aussi mis en exergue des propos de Senghor qui avait déclaré : Bien sûr, nous avons, de 1948 à 1960, année de l'indépendance, fait bien des concessions et changé plusieurs fois le nom de notre parti ; nous n'avons jamais abandonné ses traits essentiels de parti national et négro-africain, socialiste et démocratique».

Selon M. Dieng, ce processus s'est prolongé jusqu'au congrès de décembre 1976 qui a consacré le changement de sigle de l'Ups, devenu Parti socialiste.

«Comme l'a si bien précisé le président SENGHOR, le parti socialiste ne s'est pourtant jamais départi de cette ligne d'orientation. Il reste plus que jamais chevillé dans ses valeurs, ses références idéologiques et doctrinales», a martelé le leader du Ps.