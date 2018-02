Congo-Brazzaville: Lutte contre l'insalubrité - La mairie de Bacongo insiste sur l'implication de toute la population

L'administrateur-maire du 2e arrondissement de Brazzaville, Simone Loubienga, demande la participation de ses administrés à l'opération d'assainissement des grandes artères et autres lieux publics, le premier samedi de chaque mois.

Après le lycée Pierre-Savorgnan-de-Brazza, au début de l'année, Simone Loubienga a participé, le 3 février, à l'opération d'assainissement au CEG Auguste-Bitsindou, au quartier Mpissa, en compagnie des élèves et des responsables de cet établissement public d'enseignement général. Une action salutaire et bénéfique pour cette école qui présente un visage peu reluisant. Selon la direction, la bonne volonté des uns et des autres a parfois été stoppée par le manque de moyens de la politique. Car, sur le plan de l'assainissement, une activité qu'elle se veut pérenne, l'école ne dispose que de deux houes et de pioches.

Profitant de cette visite de l'administrateur-maire, la direction du CEG Auguste-Bitsindou a présenté quelques doléances. Il s'agit, entre autres, de la dotation en matériel aratoire ainsi que la fourniture des portes des latrines volées par des inciviques qui profitent du manque de clôture pour accéder dans l'école. Outre ces problèmes, cet établissement qui, jadis, appartenait à l'église Evangélique du Congo avant d'être rétrocédé à l'Etat en 1973, manque d'électricité. Lorsqu'il pleut, les élèves sont obligés de rester débout à cause du mauvais état de la toiture. Des maux qui rendent difficiles les conditions d'apprentissage de plus de huit cents élèves qui y fréquentent.

De son côté, l'initiatrice de l'opération, Simone Loubienga, a déploré le fait que ses multiples appels ne sont toujours pas suivis par la population. C'est ainsi qu'elle a insisté sur l'implication des chefs de quartier, de bloc et de zone pour la réussite de cette opération visant à assainir l'environnement.

Pour rappel, la mairie de Bacongo a renoué, depuis le 6 janvier dernier, avec l'opération d'assainissement des espaces publics, en présence de l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Jean-Baptiste Habyalimana. Ceci, conformément à une délibération du conseil départemental et municipal de Brazzaville portant assainissement et aménagement des espaces publics. En effet, vieille de plus de cinq ans, cette délibération, rangée depuis lors dans les oubliettes dans plusieurs arrondissements de la capitale, instituait le premier samedi de chaque mois comme étant la journée citoyenne de salubrité.