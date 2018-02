Mauritanie: Le SJM et le SYNPICS appellent les journalistes mauritaniens et sénégalais à veiller à la «préservation des relations séculaires entre nos deux peuples»

Le Syndicat des Journalistes Mauritaniens (SMJ) et le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) viennent de rendre public un communiqué conjoint appelant à la retenue et à la préservation de la paix sociale, suite à la mort d'un pêcheur sénégalais, tué par les garde-côtes mauritaniens.

A l'origine de cette louable initiative, le Président du SMJ, M. Mohamed Salem Ould Dah qui a adressé une correspondance en date du 30 janvier 2018 et portant sur les relations fraternelles l'unissant au Secrétaire Général du Synpics, M.Ibrahima Khaliloullah NDIAYE, l'y appelant à conjuguer leurs efforts afin d'exhorter leurs confrères des deux pays à veiller à la préservation des relations séculaires entre nos deux peuples et à ne pas réveiller de vieux démons.

Dans sa réponse, le Secrétaire général du SYNPICS, de la démarche et suggéré la publication d'un communiqué conjoint exhortant les confrères des deux pays à plus de responsabilité et de professionnalisme.

Dans ce communiqué conjoint daté du 1er février 2018, les deux syndicats ont appelé leurs confrères dans leurs deux pays « à cultiver et privilégier la fraternité entre les populations. «Nous exhortons les journalistes des deux pays, tout en privilégiant les faits, à ne pas verser dans des informations douteuses ou susceptibles de mettre le feu aux poudres».

Tout en appelant les journalistes à privilégier les faits dans cette affaire, ils ont appelé, dans ce communiqué conjoint, les autorités des deux pays à apporter toute la lumière sur l'affaire. Mais aussi à envisager des solutions heureuses et pérennes sur l'affaire dite des licences de pêche.