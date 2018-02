Et c'est peu dire ! De la rénovation de sa résidence privée de Nkandla à ses liens présumés avec la famille Gupta, sans oublier ses sempiternelles histoires de fesses, Zuma a fini par convaincre plus d'un qu'il est indigne du grade de chef d'Etat. Il ne lui reste donc qu'à faire valoir ses droits à la retraite. Là, il pourra mieux cultiver son jardin, pour reprendre l'expression de Voltaire.

Il s'agit donc là de graves divergences de vues qui frisent la cacophonie au sommet de l'ANC ; toute chose qui déteint sur les militants à la base qui, en plusieurs factions, étaient dans la rue, hier, 5 février 2018. D'un côté, il y avait les anti-Zuma qui demandaient son départ pur et simple de la présidence et ce à brève échéance.

En effet, pas plus tard que le 4 février dernier, les six principaux dirigeants du parti, au cours d'une visite nocturne impromptue à la résidence Mahlamba Ndlopfu, ont tenté de convaincre Zuma de débarrasser le plancher.

