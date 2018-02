Afrique: L'ONU appelle la communauté internationale à renforcer son soutien aux pays les moins avancés

Tous les autres PMA ont enregistré des déficits de leurs comptes courants de taille variable, allant de moins d'un point de pourcentage du PIB - Bangladesh et Népal - à plus de 25% dans les cas du Bhoutan, de la Guinée, du Libéria, du Mozambique et de Tuvalu.

Selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI), seule une poignée de PMA ont enregistré des excédents courants en 2017, dont deux bénéficient d'une aide relativement importante - l'Afghanistan et le Soudan du Sud - ainsi que l'Érythrée et la Guinée-Bissau.

L'analyse montre que trop de PMA restent tributaires des exportations de produits de base. Bien que les prix internationaux de la plupart des produits de base primaires aient augmenté depuis fin 2016, cette modeste reprise n'a guère compensé la forte baisse observée depuis 2011, particulièrement dans les cas du pétrole brut et des minéraux, des minerais et des métaux.

En 2017, seuls cinq pays (sur les 45 PMA pour lesquels des données sont disponibles) ont enregistré une croissance économique de 7% ou plus : le Bangladesh (+7,1%), Djibouti (+7%), l'Éthiopie (+8,5%), le Myanmar (+7,2%) et le Népal (+7,5%).

L'analyse de la CNUCED met en évidence que la croissance moyenne des PMA a été d'à peine 5% en 2017 et qu'elle atteindra 5,4% en 2018, taux inférieur à l'objectif de 7% de croissance (première cible de l'objectif numéro 8 de développement durable) sensé permettre de promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable.

Selon M. Akiwumi, les taux de croissance du PIB resteront probablement inférieurs non seulement à leur moyenne pour la période 2002-2008, mais aussi à leurs niveaux de 2010-2014. « Les inégalités entre les PMA et les autres pays en développement risquent de s'aggraver », a-t-il dit.

