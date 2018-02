Guinée Bissau: Rien de nouveau à Bissau

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de la Commission de… Plus »

L'organisation régionale, actuellement présidée par Faure Gnassingbé, estime que seul l'accord de Conakry est de nature à mettre fin à la crise. Et cela passe par la nomination d'un chef de gouvernement consensuel et d'un gouvernement inclusif.

Du coup, la Cédéao a imposé depuis le 1er février des sanctions collectives et individuelles à l'encontre de toutes les personnes et organisations qui entravent le processus de sortie de crise.

