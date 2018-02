Afrique: Sommet des innovations francophones - Abidjan accueille l'édition 2018

Quatre jours durant, l'ensemble des Directeurs Généraux sous la conduite de Emeke Eweriebor Directeur Afrique Francophone et du Directeur Général du Groupe Mr Kennedy UZOKA feront le diagnostic de la satisfaction de la clientèle et prendront des résolutions allant dans l'amélioration ainsi que la consolidation des acquis engrangés dans la satisfaction des exigences de la clientele sur l'ensemble des marchés où opère UBA.

Le business innovation summit s'est achevé par un diner gala haut en couleur et en style animé par la talentueuse Jahelle Boni avec la participation d'artistes de renom comme Serges Beynaud et de l'humoriste Joël qui ont entretenu l'assistance jusqu'au bout de la nuit

D'autres présentations édifiantes ont eu lieu, dont une conférencière de haut niveau, Mme Cassandra COLBERT, représentante de la SFI en Côte d'Ivoire et Bola ATTA, responsable du marketing du groupe et des communications d'entreprise.

Le directeur général du groupe a saisi l'opportunité de ce sommet de haut niveau pour avoir une audience avec le Vice-Président ivoirien, M. Kablan DUNCAN avec une équipe composée du Directeur Général pour l'Afrique Francophone, M. Emeke IWERIEBOR, Président du conseil d'administration de UBA Côte d'Ivoire, M. Kouamé KOUASSI, la Directrice générale de UBA Côte d'Ivoire, Mme Sarata KONE et Mme Pierrette KOUAKOU, Directrice du secteur public et des institutions financières à UBA Côte d'Ivoire. M. UZOKA a réitéré l'engagement d'UBA à être une banque systémique en Côte d' Ivoire, qui est d'ailleurs le premier marché émergent en Afrique.

Les participants au nombre desquels il y avait les DG et les DGA des 11 filiales francophones et la filiale du Mozambique, des employés clés du Groupe et de l'Afrique. Ont également pris part à ce sommet les membres du comité de direction, les chefs d'agence et des membres clés du personnel.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.