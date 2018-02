Togo: L'ANPE étoffe sa banque de données

Responsable du MAET (Mouvement des Artistes Engagés du Togo), et ancien candidat déclaré à… Plus »

L'ANPE et la GIZ ont une approche commune pour la résolution du problème récurrent du chômage et le ProFoPEJ s'avère être un rouage indispensable à la promotion de l'emploi.

A cet égard, de plus en plus de voix s'élèvent pour préconiser non seulement une réorientation de la jeunesse vers les formations professionnelles, mais aussi une révision ou actualisation des curricula de formation. En somme, il devient important de revoir l'offre de formation pour l'orienter vers les besoins du marché du travail.

La GIZ (Coopération allemande) accompagne depuis 4 ans l'agence nationale de l'emploi (ANPE) pour renforcer sa base de données appelée ProFoPEJ (Projets et programmes d'emploi et de l'auto-emploi des jeunes). Elle a offert lundi à l'agence un nouveau serveur qui permettra d'étoffer les capacités de stockage.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.