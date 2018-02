Afrique de l'Ouest: Régulation bancaires - L'Afritac de l'ouest et centre renforcent les capacités des acteurs

L'un des objectifs de ce séminaire ; promouvoir le partage des bonnes pratiques et la recherche de la convergence des cadres de supervision du risque de crédit dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, a été atteint, et pourra se poursuivre au moyen des réseaux de contacts enrichis durant cet événement. Lire la suite

Selon les participants, ce thème était hautement sensible et porteur d'enjeux pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Cette rencontre a été une occasion de dialogues et d'échanges d'informations particulièrement intenses avec les experts et entre les autorités participantes elles-mêmes.

Conjointement avec l'Afritac de l'Ouest, l'Afritac Centre a organisé un séminaire régional à Dakar, Sénégal du 22 au 26 janvier 2018, dans le domaine de la régulation et de la supervision bancaires, axé sur le thème de la supervision du risque de crédit selon les normes internationales et l'approche par les risques.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.